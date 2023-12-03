Мэттьюс сделал дубль в матче с «Бостоном» и делит 2-е место в гонке снайперов НХЛ с 16 шайбами. У Босера 17 голов
Остон Мэттьюс сделал дубль в матче с «Бостоном».
Форвард «Торонто» отметился 2 заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (3:4 ОТ).
Второй гол он забил за 6 секунд до окончания 3-го периода, что позволило «Лифс» перевести игру в овертайм.
В активе 26-летнего нападающего стало 25 (16+9) очков в 22 играх. Он делит 2-е место в гонке снайперов НХЛ с Сэмом Райнхартом из «Флориды» (16 шайб в 24 играх).
Лидирует Брок Босер из «Ванкувера» – 17 шайб в 25 играх.