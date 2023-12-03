Мэттьюс сделал дубль в матче с «Бостоном» и делит 2-е место в гонке снайперов НХЛ с 16 шайбами. У Босера 17 голов

Теги рейтинги Торонто Флорида Ванкувер НХЛ Сэм Райнхарт Остон Мэттьюс Брок Босер Хоккей

Остон Мэттьюс сделал дубль в матче с «Бостоном».

Форвард «Торонто» отметился 2 заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (3:4 ОТ). 

Второй гол он забил за 6 секунд до окончания 3-го периода, что позволило «Лифс» перевести игру в овертайм. 

В активе 26-летнего нападающего стало 25 (16+9) очков в 22 играх. Он делит 2-е место в гонке снайперов НХЛ с Сэмом Райнхартом из «Флориды» (16 шайб в 24 играх). 

Лидирует Брок Босер из «Ванкувера» – 17 шайб в 25 играх. 

1 комментарий
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Дотянет ли Босер до полтиничка, учитывая что никогда и 30 не выбивал.
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