Джерри с голом и 39 сэйвами в матче с «Тампой», Дьюар с 3+1 и Марнер с хет-триком – звезды дня в НХЛ

Тристан Джерри, Коннор Дьюар и Митч Марнер – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард « » с 3 шайбами в матче с «Сиэтлом» (4:3 Б). Хет-трик стал для канадца вторым в лиге, он прервал безголевую серию из 8 игр.

Вторая звезда – форвард «Миннесоты» Коннор Дьюар с 4 (3+1) очками в матче с «Нэшвиллом» (6:1). Игрок набрал больше баллов, чем в 20 предыдущих играх в этом сезоне (2+1).

Первая звезда – вратарь « » с голом и 39 сэйвами после 41 броска в матче с «Тампой» (4:2). Он стал 9-м вратарем в истории лиги, поразившим пустые ворота соперника прямым броском.