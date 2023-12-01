Джерри с голом и 39 сэйвами в матче с «Тампой», Дьюар с 3+1 и Марнер с хет-триком – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Питтсбург Торонто Миннесота НХЛ Митч Марнер Тристан Джерри Коннор Дьюар Хоккей

Тристан Джерри, Коннор Дьюар и Митч Марнер – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – форвард «Торонто» Митч Марнер с 3 шайбами в матче с «Сиэтлом» (4:3 Б). Хет-трик стал для канадца вторым в лиге, он прервал безголевую серию из 8 игр. 

Вторая звезда – форвард «Миннесоты» Коннор Дьюар с 4 (3+1) очками в матче с «Нэшвиллом» (6:1). Игрок набрал больше баллов, чем в 20 предыдущих играх в этом сезоне (2+1). 

Первая звезда – вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри с голом и 39 сэйвами после 41 броска в матче с «Тампой» (4:2). Он стал 9-м вратарем в истории лиги, поразившим пустые ворота соперника прямым броском. 

4 комментария
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Ответ maxhonda
Да не Джерри он, а ДжАрри!
Его фамилия Jarry, она произносится и слышится примерно как Джэрри, нечто среднее между "А" и "Е", но чуточку в сторону А.

Есть известный мультфильм Tom & Jerry, там мышонка "произносят и слышат" тоже как Джэрри, нечто среднее между "А" и "Е", но чуточку в сторону Е.

И... совершенно не случайно на одном из игровых шлемов Тристана Джэрри изображены те самые Том и Джерри, да и сам Тристан сжился с погонялом "Мышонок", что подтверждает правомочность обоих произношений. На этом, считаю, можно ставить точку.
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Да не Джерри он, а ДжАрри!
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И не Митч, а Митчел!)
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