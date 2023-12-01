Джерри с голом и 39 сэйвами в матче с «Тампой», Дьюар с 3+1 и Марнер с хет-триком – звезды дня в НХЛ
Тристан Джерри, Коннор Дьюар и Митч Марнер – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Торонто» Митч Марнер с 3 шайбами в матче с «Сиэтлом» (4:3 Б). Хет-трик стал для канадца вторым в лиге, он прервал безголевую серию из 8 игр.
Вторая звезда – форвард «Миннесоты» Коннор Дьюар с 4 (3+1) очками в матче с «Нэшвиллом» (6:1). Игрок набрал больше баллов, чем в 20 предыдущих играх в этом сезоне (2+1).
Первая звезда – вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри с голом и 39 сэйвами после 41 броска в матче с «Тампой» (4:2). Он стал 9-м вратарем в истории лиги, поразившим пустые ворота соперника прямым броском.
Есть известный мультфильм Tom & Jerry, там мышонка "произносят и слышат" тоже как Джэрри, нечто среднее между "А" и "Е", но чуточку в сторону Е.
И... совершенно не случайно на одном из игровых шлемов Тристана Джэрри изображены те самые Том и Джерри, да и сам Тристан сжился с погонялом "Мышонок", что подтверждает правомочность обоих произношений. На этом, считаю, можно ставить точку.