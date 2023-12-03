Тамбиев об 1:3 от Минска: «Мы не были остры, много брака в передачах. С одним голом сложно выигрывать»

Леонид Тамбиев дал оценку матчу, в котором «Адмирал» проиграл минскому «Динамо».

– Волнообразная игра. Мы сегодня не были так остры, очень много брака в передачах. Моменты были, но их надо уметь реализовывать. С одним голом сложно выигрывать.

– Не прикидывали в концовке пораньше поменять вратаря на шестого полевого?

– Мы не владели инициативой, поэтому как менять вратаря? Если бы последние пять минут мы давили соперника, то сняли. Игра как качели. Соперник был острее, – сказал главный тренер хозяев после поражения со счетом 1:3.