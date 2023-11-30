Василий Демченко: «Шулак любит с шайбой пробежаться через всю площадку. В «Авангарде» ему это запрещали»

Теги Авангард КХЛ Василий Демченко Адмирал Либор Шулак Чемпионат.com Хоккей

Василий Демченко поделился мнением о защитнике Либоре Шулаке.

– После вас в «Адмирал» вернулся Либор Шулак, что можете о нем сказать по совместной игре за «Авангард»? Был ли он лидером в омской раздевалке?

– Хороший и отзывчивый парень. Не сказал бы, что он был лидером в раздевалке «Авангарда». В Омск его брали на такую же роль, которая была в «Адмирале», но не дали ее реализовать.

Когда у тебя Ткачев и Буше в пятерке на большинстве, то надо играть в большей степени на них. Либор любит взять шайбу и пробежаться с ней через всю площадку, а в «Авангарде» ему это делать запрещали, – сказал голкипер «Адмирала» Василий Демченко.

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8 комментариев
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Ждём феерии . Вася - стена. Шулак - гений большинства.

спасибо. удачи.
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Пробежаться и потерять ее где-то на синей линии соперника и обрезаться? Сколько его не смотрел, он еле едет...куда он пробегаться собрался?
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Ответ Владимири Йолкиннен
Пробежаться и потерять ее где-то на синей линии соперника и обрезаться? Сколько его не смотрел, он еле едет...куда он пробегаться собрался?
Кстати да. Такое ощущение что Шулак медленный. Но на самом деле достаточно быстрый, он просто крупный и кажется что катит медленно. Против таких сложно играть
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Так он же не нападающий,а защитник,его прямая обязанность грамотно защищаться,метко поливать от синей,а не носиться с шайбой по всей площадке и обрезаться!...
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Ой хоспати. В живую в этом сезоне два раза смотрел на этого пробегающего всю поляну пакмувера, который ни разу норм не обострил в ПП, да еще и у своих ворот косячил регулярно. Он же тяжелый очень, медленно катит.
О чем речь вообще? В Аве он ни к месту оказался, явная ошибка менеджмента была. Которую хотя бы признали.
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Ответ Павел Очнев
Так он же не нападающий,а защитник,его прямая обязанность грамотно защищаться,метко поливать от синей,а не носиться с шайбой по всей площадке и обрезаться!...
Я долго ждал этих поливов, так и не дождался.
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Пусть бегает в адмирале а в Авангарде нужно забивать
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Сколько людей, столько мнений. Время покажет и определит кто как играл. 👿
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