Василий Демченко: «Шулак любит с шайбой пробежаться через всю площадку. В «Авангарде» ему это запрещали»
Василий Демченко поделился мнением о защитнике Либоре Шулаке.
– После вас в «Адмирал» вернулся Либор Шулак, что можете о нем сказать по совместной игре за «Авангард»? Был ли он лидером в омской раздевалке?
– Хороший и отзывчивый парень. Не сказал бы, что он был лидером в раздевалке «Авангарда». В Омск его брали на такую же роль, которая была в «Адмирале», но не дали ее реализовать.
Когда у тебя Ткачев и Буше в пятерке на большинстве, то надо играть в большей степени на них. Либор любит взять шайбу и пробежаться с ней через всю площадку, а в «Авангарде» ему это делать запрещали, – сказал голкипер «Адмирала» Василий Демченко.
спасибо. удачи.
О чем речь вообще? В Аве он ни к месту оказался, явная ошибка менеджмента была. Которую хотя бы признали.