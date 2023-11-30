Василий Демченко: «Шулак любит с шайбой пробежаться через всю площадку. В «Авангарде» ему это запрещали»

Василий Демченко поделился мнением о защитнике Либоре Шулаке.

– После вас в «Адмирал» вернулся , что можете о нем сказать по совместной игре за «Авангард»? Был ли он лидером в омской раздевалке?

– Хороший и отзывчивый парень. Не сказал бы, что он был лидером в раздевалке «Авангарда». В Омск его брали на такую же роль, которая была в « », но не дали ее реализовать.

Когда у тебя Ткачев и Буше в пятерке на большинстве, то надо играть в большей степени на них. Либор любит взять шайбу и пробежаться с ней через всю площадку, а в « » ему это делать запрещали, – сказал голкипер «Адмирала» Василий Демченко.