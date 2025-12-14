  • Спортс
  • Сорокин – 1-я звезда матча с «Тампой»: 32 отбитых броска из 34, 2 сэйва в серии буллитов, 5-я победа подряд
6

Сорокин – 1-я звезда матча с «Тампой»: 32 отбитых броска из 34, 2 сэйва в серии буллитов, 5-я победа подряд

Илья Сорокин признан первой звездой матча с «Тампой».

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отбил 32 броска из 34 в матче НХЛ с «Тампой» (3:2 Б) и был признан первой звездой.

В послематчевой серии буллитов россиянин отразил броски Никиты Кучерова и Джейка Генцела, выиграв 5-й матч подряд.

Всего в 22 играх сезона у Сорокина 12 побед при 91,2% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 2,50.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
