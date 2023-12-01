Тамбиев об уходе Грэйовака из «Адмирала»: «Если легионер играет слабее россиян, то какой это легионер? Пу моложе, более резкий»

Теги Сибирь КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Тайлер Грэйовак Клифф Пу Хоккей

Леонид Тамбиев оценил обмен Тайлера Грэйовака на Клиффа Пу из «Куньлуня».

Главный тренер «Адмирала» высказался после матча с «Сибирью» (3:2 ОТ).

«Абсолютно равная игра. Много единоборств. Доволен ребятами. Выполняли план на игру, игровое задание, которое просили. Были ошибки, но в принципе довольны. Я не смотрел за тем, что у соперника поменялся вратарь. Смотрю за своей командой. Мне сегодня по содержанию игры хоккей больше понравился, чем в Хабаровске.

Сергей Иванов 10 матчей провел, много для молодого парня. Обмен Демченко — это то, что нам надо. Иванову надо восстановиться, а Демченко хорошо вошел в Хабаровске, удачно сыграл и сегодня.

Либор Шулак наконец-то заявлен за нас, в домашней серии ждем его. Уже есть понимание, с кем он будет играть в паре.

Грэйовак, мягко говоря, не вошел в команду. Особо нам не помогал. Если легионер играет слабее россиян, то какой это легионер? Направляли, говорили, но без толку. Пу, во-первых, моложе, а во-вторых, более резкий, надеемся — более мотивированный. Для меня все хоккеисты равны», – сказал Тамбиев.

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2 комментария
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Т.е. у всех он заиграл, а у деревянного латыша не заиграл, пора делать выводы по этому шарлатану.
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Наш пу в принципе самый молодой, резкий и вообще политике, лидер и борец
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