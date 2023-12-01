Тамбиев об уходе Грэйовака из «Адмирала»: «Если легионер играет слабее россиян, то какой это легионер? Пу моложе, более резкий»

Леонид Тамбиев оценил обмен Тайлера Грэйовака на Клиффа Пу из «Куньлуня».

Главный тренер « » высказался после матча с «Сибирью» (3:2 ОТ).

«Абсолютно равная игра. Много единоборств. Доволен ребятами. Выполняли план на игру, игровое задание, которое просили. Были ошибки, но в принципе довольны. Я не смотрел за тем, что у соперника поменялся вратарь. Смотрю за своей командой. Мне сегодня по содержанию игры хоккей больше понравился, чем в Хабаровске.

Сергей Иванов 10 матчей провел, много для молодого парня. Обмен Демченко — это то, что нам надо. Иванову надо восстановиться, а Демченко хорошо вошел в Хабаровске, удачно сыграл и сегодня.

Либор Шулак наконец-то заявлен за нас, в домашней серии ждем его. Уже есть понимание, с кем он будет играть в паре.

, мягко говоря, не вошел в команду. Особо нам не помогал. Если легионер играет слабее россиян, то какой это легионер? Направляли, говорили, но без толку. Пу, во-первых, моложе, а во-вторых, более резкий, надеемся — более мотивированный. Для меня все хоккеисты равны», – сказал .