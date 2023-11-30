Кравец об уходе Шулака в «Адмирал»: «Решили играть российскими защитниками»

Михаил Кравец рассказал об уходе Либора Шулака и Василия Демченко в «Адмирал».

Об уходе в « »

«Расставания всегда тяжелые, так сложилась ситуация. Василий сам не сыграл так, как мы хотели бы видеть, и продолжать сидеть в запасе ему было бы неправильно. Переход в «Адмирал» – хорошая возможность для него вернуться к той игре, которую он показывал в прошлом году. В принципе, он это уже и сделал в последнем матче «Адмирала». Видимо, когда уже совсем прижало, возвращается на землю и начинает играть. Надеюсь, что и в дальнейшем будет так играть».

О возвращении в «Адмирал»

«Мы решили играть своими, российскими защитниками. Либору спасибо за помощь команде, удачи ему в «Адмирале».

Когда увидим в «Авангарде» молодого защитника Тимура Кола? Не торопитесь, он только две тренировки провел. Давайте мы на него посмотрим, потренируем. Могу только сказать, что он не стушевался, достойно выглядел на занятии, нам всем понравилось. Думаю, в дальнейшем это будет отличный защитник для «Авангарда», – сказал главный тренер « ».