Кравец об уходе Шулака в «Адмирал»: «Решили играть российскими защитниками»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Василий Демченко Адмирал Либор Шулак Тимур Кол Хоккей

Михаил Кравец рассказал об уходе Либора Шулака и Василия Демченко в «Адмирал».

Об уходе Демченко в «Адмирал»

«Расставания всегда тяжелые, так сложилась ситуация. Василий сам не сыграл так, как мы хотели бы видеть, и продолжать сидеть в запасе ему было бы неправильно. Переход в «Адмирал» – хорошая возможность для него вернуться к той игре, которую он показывал в прошлом году. В принципе, он это уже и сделал в последнем матче «Адмирала». Видимо, когда уже совсем прижало, возвращается на землю и начинает играть. Надеюсь, что и в дальнейшем будет так играть».

О возвращении Шулака в «Адмирал»

«Мы решили играть своими, российскими защитниками. Либору спасибо за помощь команде, удачи ему в «Адмирале».

Когда увидим в «Авангарде» молодого защитника Тимура Кола? Не торопитесь, он только две тренировки провел. Давайте мы на него посмотрим, потренируем. Могу только сказать, что он не стушевался, достойно выглядел на занятии, нам всем понравилось. Думаю, в дальнейшем это будет отличный защитник для «Авангарда», – сказал главный тренер «Авангарда».

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3 комментария
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Mikl_5555
Был у нас толмач-немчин. Ему переводить, а он лыка не вяжет. Мы его в кипятке и сварили,а Шулака выгнали.
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ТимТалер
Тимур Кол - Антон Силаев (2006 г.) Жаль, что нет международных игр. Было интересно посмотреть на них в сборной.
+1
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VintDV
Вот это поворот. Спасибо Ава:)))
0
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