Квартальнов о 3:1 с «Адмиралом»: «Забили больше одного, поэтому победили. Нелегко дается этот компонент»

Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу минского «Динамо» над «Адмиралом».

– Забили больше одного, поэтому сегодня победили. Не давались нам в последнее время такие шайбы. И сегодня тоже рабочие, тяжелые голы. Нелегко дается этот компонент.

Парни – молодцы. Ключевым был первый период, где мы нахватали четыре удаления и пропустили. Во втором периоде реабилитировались, в атаке неплохо сыграли, забили. Мы довольны победой.

– Против Демченко давали какую-то установку? Потому что два гола получились очень похожи, когда он перед собой отбивал шайбу, ребята подбирали и добивали.

– Мы же разбираем все команды. Есть какие-то нюансы, и мы об этом ребятам говорим. А когда они выходят на лед, то сами принимают решения, – сказал главный тренер гостей после матча, который белорусская команда выиграла со счетом 3:1.