22

Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Айлендерс». У него 13+29 в 29 играх

Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Айлендерс».

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал 2 голевые передачи в матче НХЛ с «Айлендерс» (2:3 Б).

Россиянин продлил результативную серию (1+7) до 3 игр, набрав 42-е (13+29) очко в сезоне за 29 матчей.

В игре с «Айлендерс» за 25:37 – лучший показатель среди форвардов «Лайтнинг» (6:22 – в большинстве) – у Кучерова 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 2 силовых приема, нереализованный буллит в послематчевой серии, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoТампа-Бэй
logoНикита Кучеров
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о Кучерове: «Любой хоккеист хотел бы играть с ним. Лидер «Тампы» не первый год доказывает свой уровень и уровень российского хоккея»
12 декабря, 12:35
Кучеров за один матч обошел Сен-Луи, Бэкстрема, Уэйта и Могильного по очкам в регулярках НХЛ. Форвард «Тампы» стал 86-м в истории лиги
12 декабря, 09:37
Могильный о том, что Кучеров обошел его по очкам в НХЛ: «Поздравляю Никиту, он великий игрок. У него все впереди – это не последний рекорд, который он побил»
12 декабря, 08:32
Главные новости
Мичков сделал передачу и не реализовал послематчевый буллит против «Каролины», набрав очки впервые за 5 игр. У форварда «Филадельфии» 8+9 в 31 матче
2 минуты назадВидео
Свечников забил победный гол в матче с «Филадельфией» в серии буллитов. У форварда «Каролины» 7+11 в 32 играх
17 минут назадВидео
НХЛ. «Нью-Джерси» уступил «Ванкуверу», «Питтсбург» проиграл «Юте», «Каролина» одолела «Филадельфию», «Миннесота» принимает «Бостон», «Эдмонтон» в гостях у «Монреаля»
29 минут назадLive
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
13 декабря, 20:50Тесты и игры
Кирилл Сафронов о Ротенберге: «У него хорошие шансы возглавить сборную, когда Россию допустят на турниры. Не удивлюсь, если какой-либо клуб КХЛ его пригласит»
вчера, 20:54
Фетисов о ситуации с разливом мазута на черноморском побережье: «Катастрофа. В мире нет технологий ликвидации таких ситуаций. Власти сделали все, волонтерам благодарность»
вчера, 20:44
Воробьев об Исакове: «Молодец. Ведет себя нормально, без зубочистки ходит по лавке. Как некоторые иностранцы делают, а потом убегают из команды, и все в шоке»
вчера, 20:25
Фетисов об экологии: «Президент говорит, что природа – главное богатство. Нужно призвать мир образумиться, не тратить деньги на раздувание конфликтов, а вложить в восстановление природы»
вчера, 19:36
Ротенберг 9 раз пробил кувалдой по шине после победы над Казахстаном. Игроки «России 25» признали тренера лучшим после матча и вели подсчет ударов
вчера, 18:54Видео
Третьяк о Кубке Первого канала: «ФХР делает все, чтобы русские игроки были готовы к соревнованиям самого высокого уровня. Ребята учатся быть командой, способной защищать честь страны»
вчера, 18:36
Ко всем новостям
Последние новости
Фетисов об отсранении россиян: «Важно поддержать тех, кто сегодня страдает не по своей вине. Когда видим пустые трибуны на внутренних соревнованиях, у спортсмена руки опускаются»
вчера, 21:48
Третьяк о победе «России 25» в КПК: «Очень понравились и результат, и игра. Сыграли так, как и должна играть сборная России. Команда показала правильный подход к делу»
вчера, 21:13
Коваленко о допуске России на ЮЧМ: «Надо организовать серии между сборными России, США, Канады. Молодые игроки смогут быстро компенсировать потери последних лет»
вчера, 20:04
Корешков о приглашении в штаб «Трактора»: «Долго не думал. Это сильная команда, есть шанс побороться за титул»
вчера, 19:49
Рыбин о «Сочи»: «Команда строится, пригласить Гусева или Шипачева возможности нет, понятно. Пассажиров и равнодушных в клубе нет, можно двигаться вперед»
вчера, 19:05
Вайсфельд о ЦСКА: «Главный провал этого сезона. Есмантович говорил о Спронге, что «мало быть звездой». А вы не знали о его проблемах, когда подписывали?»
вчера, 18:22
Сурин стал лучшим игроком Кубка Первого канала в Новосибирске. Комментатор Скворцов вручил награду форварду «России 25»
вчера, 17:46Фото
Крикунов о Кубке Первого канала: «Играли молодые ребята – будущее нашего хоккея. Недалек день, когда нас вернут на международные соревнования»
вчера, 17:34
Корешков готов возглавить клуб КХЛ: «Я работал в ЦСКА четыре года, потом в СКА. С этими знаниями можно попробовать стать главным тренером, жду шанса»
вчера, 16:25
Бедард пропустит минимум неделю из-за травмы. 20-летний форвард «Чикаго» идет 4-м в топе бомбардиров с 44 очками в 31 матче
вчера, 16:01