Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Айлендерс». У него 13+29 в 29 играх

Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Айлендерс».

Форвард «Тампы » Никита Кучеров сделал 2 голевые передачи в матче НХЛ с «Айлендерс» (2:3 Б).

Россиянин продлил результативную серию (1+7) до 3 игр, набрав 42-е (13+29) очко в сезоне за 29 матчей.

В игре с «Айлендерс» за 25:37 – лучший показатель среди форвардов «Лайтнинг» (6:22 – в большинстве) – у Кучерова 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 2 силовых приема, нереализованный буллит в послематчевой серии, полезность – «плюс 1».