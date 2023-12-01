Немировски о 2:3 от «Адмирала»: «Сложная игра. Соперник строго играет в обороне. Нас не хватило в некоторых моментах»

Дэвид Немировски подвел итоги матча с «Адмиралом» (2:3 ОТ).

«Сложная игра. Соперник строго играет в обороне. Старались проходить их среднюю зону. В третьем периоде стали раскатываться иначе. Нас не хватило в некоторых моментах.

У Красоткина микротравма, он пропустит день-два, ничего серьезного. Болел сильно Бек два дня. Получше сегодня чувствовал, только утром его отпустило.

Андреофф забросил десятую шайбу, он умеет играть и забивать, Энди добавляет», – сказал главный тренер « ».