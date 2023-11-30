Щитов о Кубке Первого канала: «В сборной Китая ничего интересного для нас нет, это больше политика. Участие игроков ВХЛ гораздо полезнее для нашего хоккея»

Теги Никита Щитов Кубок Первого канала КХЛ Сборная Китая по хоккею ВХЛ Политика сборная России U25 Хоккей

Никита Щитов высказался о том, что Китай не сыграет на Кубке Первого канала.

Команда «Звезды и ВХЛ» заменит сборную Китая на Кубке Первого канала.

– Здорово, что приняли решение заявить такую команду. К тому же это хорошая возможность проверить ближайший резерв ВХЛ. Интересно будет посмотреть, насколько лидеры лиги конкурентоспособны.

– Лучше, чем бы участвовала сборная Китая?

– Конечно. Ничего в сборной Китая интересного для нас нет, это больше политика. Участие игроков ВХЛ гораздо полезнее для нашего хоккея. Что ни делается, все к лучшему.

– Сборная из игроков ВХЛ навяжет борьбу основной российской команде?

– Не думаю, что сборная, составленная из игроков КХЛ, легко с ней разберется, хотя, конечно, преимущество будет. За ВХЛ я давно не следил, так что получится увидеть, какой там уровень, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Минспорта Китая запретил натурализованным хоккеистам «Куньлуня» играть на Кубке Первого канала. В победах с двузначным счетом нет смысла («Чемпионат»)

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6 комментариев
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в Кубке Первого канала ничего интересного тоже нет, чемпионат КХЛ без пауз гораздо полезнее для нашего хоккея.
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В Сборной Белоруссии и Казахстана тоже ничего интересного нет. Обе команды никакущие. На 1 нормальный матч, десяток провальных. Показывают очень примитивный хоккей.
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А есть ли вообще что-то интересное в кубке первого канала? тем более для зрителей и болельщиков? и вообще в целом. Здесь даже спортивным принципом и соревнованием не пахнет. От слова Совсем.
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Обычная тренировка ваш Кубок
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Остальные команды тоже надо переименовать:

Звезды и Динамо Минск
Звезды и Барыс
И конечно же Звезды и СКА
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