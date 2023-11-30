Щитов о Кубке Первого канала: «В сборной Китая ничего интересного для нас нет, это больше политика. Участие игроков ВХЛ гораздо полезнее для нашего хоккея»

Никита Щитов высказался о том, что Китай не сыграет на Кубке Первого канала.

Команда «Звезды и ВХЛ» заменит сборную Китая на Кубке Первого канала.

– Здорово, что приняли решение заявить такую команду. К тому же это хорошая возможность проверить ближайший резерв ВХЛ. Интересно будет посмотреть, насколько лидеры лиги конкурентоспособны.

– Лучше, чем бы участвовала сборная Китая?

– Конечно. Ничего в сборной Китая интересного для нас нет, это больше политика. Участие игроков ВХЛ гораздо полезнее для нашего хоккея. Что ни делается, все к лучшему.

– Сборная из игроков ВХЛ навяжет борьбу основной российской команде?

– Не думаю, что сборная, составленная из игроков КХЛ, легко с ней разберется, хотя, конечно, преимущество будет. За ВХЛ я давно не следил, так что получится увидеть, какой там уровень, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Минспорта Китая запретил натурализованным хоккеистам «Куньлуня» играть на Кубке Первого канала. В победах с двузначным счетом нет смысла («Чемпионат»)