Щитов о Кубке Первого канала: «В сборной Китая ничего интересного для нас нет, это больше политика. Участие игроков ВХЛ гораздо полезнее для нашего хоккея»
Никита Щитов высказался о том, что Китай не сыграет на Кубке Первого канала.
Команда «Звезды и ВХЛ» заменит сборную Китая на Кубке Первого канала.
– Здорово, что приняли решение заявить такую команду. К тому же это хорошая возможность проверить ближайший резерв ВХЛ. Интересно будет посмотреть, насколько лидеры лиги конкурентоспособны.
– Лучше, чем бы участвовала сборная Китая?
– Конечно. Ничего в сборной Китая интересного для нас нет, это больше политика. Участие игроков ВХЛ гораздо полезнее для нашего хоккея. Что ни делается, все к лучшему.
– Сборная из игроков ВХЛ навяжет борьбу основной российской команде?
– Не думаю, что сборная, составленная из игроков КХЛ, легко с ней разберется, хотя, конечно, преимущество будет. За ВХЛ я давно не следил, так что получится увидеть, какой там уровень, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
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