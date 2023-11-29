Антипов о «России 25»: «С советских времен повелось – великие тренеры умели успешно вести работу по превращению талантов в звезд. Несколько клубов показывают качественную работу»

Владимир Антипов оценил состав «России 25» на Кубок Первого канала.

Федерация хоккея России назвала состав национальной сборной на турнир. В него включены 36 игроков, из них – 15 представляют СКА.

«Россия 25» – команда перспективных хоккеистов, которые в будущем станут лидерами сборной на самых серьезных турнирах, за исключением нескольких, более возрастных игроков, приглашенных в команду для опыта.

Список кандидатов, опубликованный сегодня, полностью соответствует этим критериям. Отрадно, что в нашем хоккее растет и прогрессирует блестящая молодежь.

А тренерский штаб «России 25» объективно оценивает уровень хоккеистов – вызов на Кубок Первого канала получили действительно лучшие.

Работа с одаренными игроками – ответственная задача.

Ведь для того, чтобы помочь талантам превратиться в настоящих лидеров и звезд, требуется тонкая, многогранная и профессиональная опека тренеров, а также клубных руководителей.

Нужен безупречный баланс между солидным объемом доверия и строгим спросом, который не позволит молодежи поймать звездную болезнь.

С советских времен повелось так, что успешно вести работу по превращению талантов в звезд умели лишь самые великие тренеры, глыбы.

Вот и в сегодняшнем хоккее лишь несколько клубов показывают действительно качественную работу с талантливыми игроками», – сказал бывший нападающий сборной России Владимир Антипов.

36 игроков вошли в состав «России 25» на Кубок Первого канала. 15 хоккеистов – из СКА, Атанасов, Голдобин, Порядин, Шабанов – в заявке