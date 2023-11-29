Антипов о «России 25»: «С советских времен повелось – великие тренеры умели успешно вести работу по превращению талантов в звезд. Несколько клубов показывают качественную работу»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Антипов Кубок Первого канала КХЛ Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Владимир Антипов оценил состав «России 25» на Кубок Первого канала.

Федерация хоккея России назвала состав национальной сборной на турнир. В него включены 36 игроков, из них – 15 представляют СКА.

«Россия 25» – команда перспективных хоккеистов, которые в будущем станут лидерами сборной на самых серьезных турнирах, за исключением нескольких, более возрастных игроков, приглашенных в команду для опыта.

Список кандидатов, опубликованный сегодня, полностью соответствует этим критериям. Отрадно, что в нашем хоккее растет и прогрессирует блестящая молодежь.

А тренерский штаб «России 25» объективно оценивает уровень хоккеистов – вызов на Кубок Первого канала получили действительно лучшие.

Работа с одаренными игроками – ответственная задача.

Ведь для того, чтобы помочь талантам превратиться в настоящих лидеров и звезд, требуется тонкая, многогранная и профессиональная опека тренеров, а также клубных руководителей.

Нужен безупречный баланс между солидным объемом доверия и строгим спросом, который не позволит молодежи поймать звездную болезнь.

С советских времен повелось так, что успешно вести работу по превращению талантов в звезд умели лишь самые великие тренеры, глыбы.

Вот и в сегодняшнем хоккее лишь несколько клубов показывают действительно качественную работу с талантливыми игроками», – сказал бывший нападающий сборной России Владимир Антипов.

36 игроков вошли в состав «России 25» на Кубок Первого канала. 15 хоккеистов – из СКА, Атанасов, Голдобин, Порядин, Шабанов – в заявке

6 комментариев
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Максим Столбов
В случае Ротенберга это уничтожение талантов, их системное стирание
+4
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Machine Head
Расстроил меня Антипов . Недолизал- забыл назвать фамилию глыбы и одновременно великого тренера.
+4
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Но ведь ромашка не то что не великий, но даже и не тренер, а всего лишь зритель 800 игр в хоккей...
+3
0
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ Максим Столбов
В случае Ротенберга это уничтожение талантов, их системное стирание
Таков путь. Народ не обманешь
+3
0
+3
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Ярик01
Не надо скромничать в комплиментах, Роман не просто великий, а величайший.
+2
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Сергей Омиго
он,что безработный?
+2
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