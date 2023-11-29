Ротенберг о Кубке Первого канала: «Невероятно важна каждая возможность сыграть с сильными соперниками. Мы должны быть готовы противостоять любой сборной мира»

Роман Ротенберг заявил о важности игры с сильными соперниками на Кубке Первого канала.

Федерация хоккея России назвала состав национальной сборной на турнир. В него включены 36 игроков, из них – 15 представляют СКА.

На Кубке Первого канала примут участие сборные Казахстана, Беларуси и «Звезды и ВХЛ».

«Рад объявить состав сборной «России 25» на Кубок Первого Канала – главный зимний турнир в России.

Уверен, все ребята горят желанием проявить себя на международном турнире.

Сейчас для нас каждая возможность сыграть с сильными соперниками из других стран невероятно важна.

Мы должны быть готовы выйти и противостоять любой сборной мира, а без опыта международных матчей это невозможно.

Готовимся к яркой и результативной игре и ждем всех болельщиков на трибунах. До встречи в Ледовом!», – написал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

36 игроков вошли в состав «России 25» на Кубок Первого канала. 15 хоккеистов – из СКА, Атанасов, Голдобин, Порядин, Шабанов – в заявке