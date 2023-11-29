Ротенберг о Кубке Первого канала: «Невероятно важна каждая возможность сыграть с сильными соперниками. Мы должны быть готовы противостоять любой сборной мира»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг заявил о важности игры с сильными соперниками на Кубке Первого канала.

Федерация хоккея России назвала состав национальной сборной на турнир. В него включены 36 игроков, из них – 15 представляют СКА.

На Кубке Первого канала примут участие сборные Казахстана, Беларуси и «Звезды и ВХЛ».

«Рад объявить состав сборной «России 25» на Кубок Первого Канала – главный зимний турнир в России.

Уверен, все ребята горят желанием проявить себя на международном турнире.

Сейчас для нас каждая возможность сыграть с сильными соперниками из других стран невероятно важна.

Мы должны быть готовы выйти и противостоять любой сборной мира, а без опыта международных матчей это невозможно.

Готовимся к яркой и результативной игре и ждем всех болельщиков на трибунах. До встречи в Ледовом!», – написал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

36 игроков вошли в состав «России 25» на Кубок Первого канала. 15 хоккеистов – из СКА, Атанасов, Голдобин, Порядин, Шабанов – в заявке

39 комментариев
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Всё знаю
Сейчас для нас каждая возможность сыграть с сильными соперниками из других стран невероятно важна. (с)

На Кубке Первого канала примут участие сборные Казахстана, Беларуси и «Звезды и ВХЛ». (с)

Это просто прекрасно)
+52
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+51
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funnynerd21
Боюсь даже представить, какие бешеные рейтинги будут у этих супер матчей! Вся Россия будет следить за нашей сборной и самым лучшим тренером в истории мирового хоккея!!!!!!!!!!!!!!!

P.S. Матч со звёздами ВХЛ жду больше, чем всякие олимпиады
+27
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+27
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Аврал
...да у него рот не закрывается...он хоть ест иногда?
+15
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+15
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Виктор Попов
Рому лечить надо, причём принудительно...
+12
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Макс Крыл
Готовы? Противостоять? Кому? Зачем?
+11
0
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Кавабунга Шреддоголовый
Сборные Казахстана, Белоруссии и "Звезд и ВХЛ" приятно удивлены такому комплименту про "сильные сборные"
+8
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_Абырвалг_
Чего этот блаженный несет ? Какая сб. Мира ? Он состав участников то видел ? Самая "сильная " сб. Беларуси",которая на Ч.м. "отлетает " от восьмой по составу сб. Канады 0:7 !
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Mister Heisenberg
Ответ funnynerd21
Боюсь даже представить, какие бешеные рейтинги будут у этих супер матчей! Вся Россия будет следить за нашей сборной и самым лучшим тренером в истории мирового хоккея!!!!!!!!!!!!!!! P.S. Матч со звёздами ВХЛ жду больше, чем всякие олимпиады
Да что там мирового…Российского !
+7
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brig_Mercury
Ответ funnynerd21
Боюсь даже представить, какие бешеные рейтинги будут у этих супер матчей! Вся Россия будет следить за нашей сборной и самым лучшим тренером в истории мирового хоккея!!!!!!!!!!!!!!! P.S. Матч со звёздами ВХЛ жду больше, чем всякие олимпиады
Губерниев во время последней смешанной биатлонной эстафеты между Российскими регионами заявил, что эту трансляцию вполне может смотреть миллиард человек. Я думаю пару миллардеров посмотрят игры сборной России по хоккею, в единицах измерения российского телевидения.
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Серый
А потом как выйдем, обыграем Канаду и проснемся!
+6
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Ми Ша
Что он курит?
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Всё знаю
Ответ Igorsm
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я то думал, что такие игры нафиг никому не нужны.
но ромка и ты думают по-другому.
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Александр Козлов
"Он полностью потерял связь с реальностью... " (Ангела Меркель copyright)
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Pasha0403
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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Отличник Ослов
Храни тебя Господь Воин Йозе Марино!!!
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Сергей!
**** ***, *****
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Мэй Касахара
Не знаю насчет кубка первого канала в хоккее но на КПК в фигурном катании всегда «совершенно случайно» получает более сильный состав и побеждает команда с названием Красная машина. А затем ее так же случайно поздравляет Ротенберг
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Nickolay Lyskov
Заголовок прочитал, решил, что Занзибар будет участвовать. Ан нет, и даже Занзибара не будет.
+2
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Igorsm
ребят, давайте помирим Россию и США и будем жить вместе в дружном мире!
+8
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Джозеф Трибиани
Но никто из сборных мира не готов играть с вами!
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Mister Heisenberg
Ооо йозе появился , давно его чуши не было слышно😁
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путин вовка
Поржал))))
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Machine Head
Испанский стыд , метит в главную сборную страны.
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Евгений Цыбулин
Ответ Ми Ша
Что он курит?
Да там просто-все известные Мировой психиатрии диагнозы и в прогрессии постоянной)Ему бы хоть Феназепама прописали,что-ли-хоть пургу пореже бы молотил?!)))
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stot
В середине 70-ых , школьником , с дядей ходил на матч "Приза Известий" СССР-Швеция , лишние билеты стреляли уже в метро Спортивная , наши выиграли 5-3 , Третьяк , Мальцев , Харламов , Якушев...
И вот дожил до такого , и жалко и смешно...
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papadok
Не может человек в здравом уме и твердой памяти на полном серьезе нести такую чушь. Поверьте мне - это троллинг.
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AERN
Роман просто создан, чтобы устроить "темную" сборным Казахстана, Беларуси и ВХЛ. Ух трепещите.
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Mbest77
Знаете, почему Канада не играет со звездами ВХЛ?
Бояться! Это же хоккейный беспощадный гегемон.
А вот сборная Ротенберга не боится 💪💪💪

Хваленные шведы и финны проигрывают в личных встречах с канадцами. Чехи и американцы тоже.
И только у звезд ВХЛ ничейный счет в матчах с канадцами 💪
0:0
И то, потому что канадцы боятся играть с этим монстром
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barbarian1991
Невероятно важна каждая возможность посреди сезона поближе посмотреть на сильных игроков из других клубов, которых можно за бесплатно превратить в воспитанников системы.
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Огюст
РР стелет под себя свежую" соломку ", если проиграет со сборной , как в прошлом году Белорусам ,то скажет - Проиграли сильнейшему сопернику !
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Tima_Milan
почему Казахстан повелся?
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Yallonen
Ради такого дела взял вино и пару чекушек для похмела. Ждём всем домом
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mr.Big
он чё курит)) готовы играть с сильнейшими сборными мира: Беларусь, Казахстан, северная Корея, Иран и Талибан)))
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Олег Растегаев
Пффф. Без шансов.
Мериться уровнем коррупции в хоккее с Замбией и Кубой...
Вы и здесь проиграете. Купите им коньки в спортмастере и всё равно проиграете.
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Maxim Shumov
Ну всё - в случае победы будут речи на тему того, дескать мы ОИ выиграли. Все будет залито пафосом
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Георгий
кубок будет сильнейший
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Pushka Zotova
Сынку, а папа что сказал?
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65 дней
Ответ Igorsm
я не понимаю людей кто минусует, вы что против мира?
мир это война, товарищ майор, а мы против войны.
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Igorsm
Ответ Всё знаю
Сейчас для нас каждая возможность сыграть с сильными соперниками из других стран невероятно важна. (с) На Кубке Первого канала примут участие сборные Казахстана, Беларуси и «Звезды и ВХЛ». (с) Это просто прекрасно)
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