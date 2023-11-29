Ротенберг о Кубке Первого канала: «Невероятно важна каждая возможность сыграть с сильными соперниками. Мы должны быть готовы противостоять любой сборной мира»
Роман Ротенберг заявил о важности игры с сильными соперниками на Кубке Первого канала.
Федерация хоккея России назвала состав национальной сборной на турнир. В него включены 36 игроков, из них – 15 представляют СКА.
На Кубке Первого канала примут участие сборные Казахстана, Беларуси и «Звезды и ВХЛ».
«Рад объявить состав сборной «России 25» на Кубок Первого Канала – главный зимний турнир в России.
Уверен, все ребята горят желанием проявить себя на международном турнире.
Сейчас для нас каждая возможность сыграть с сильными соперниками из других стран невероятно важна.
Мы должны быть готовы выйти и противостоять любой сборной мира, а без опыта международных матчей это невозможно.
Готовимся к яркой и результативной игре и ждем всех болельщиков на трибунах. До встречи в Ледовом!», – написал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
36 игроков вошли в состав «России 25» на Кубок Первого канала. 15 хоккеистов – из СКА, Атанасов, Голдобин, Порядин, Шабанов – в заявке
На Кубке Первого канала примут участие сборные Казахстана, Беларуси и «Звезды и ВХЛ». (с)
Это просто прекрасно)
P.S. Матч со звёздами ВХЛ жду больше, чем всякие олимпиады
но ромка и ты думают по-другому.
И вот дожил до такого , и жалко и смешно...
Бояться! Это же хоккейный беспощадный гегемон.
А вот сборная Ротенберга не боится 💪💪💪
Хваленные шведы и финны проигрывают в личных встречах с канадцами. Чехи и американцы тоже.
И только у звезд ВХЛ ничейный счет в матчах с канадцами 💪
0:0
И то, потому что канадцы боятся играть с этим монстром
Мериться уровнем коррупции в хоккее с Замбией и Кубой...
Вы и здесь проиграете. Купите им коньки в спортмастере и всё равно проиграете.