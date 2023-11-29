«Звезды и ВХЛ» заменят Китай на Кубке Первого канала. Команду составят из игроков ВХЛ и молодых звезд российского хоккея

Команда «Звезды и ВХЛ» заменит Китай на Кубке Первого канала.

«Национальная сборная Китая по независящим от Федерации хоккея России причинам не сможет принять участие в Кубке Первого канала.

На турнире в Санкт-Петербурге ее заменит команда «Звезды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ.

Основу команды составят молодые хоккеисты, выступающие в Olimpbet Всероссийской хоккейной лиге и обладающие высоким потенциалом – все игроки уже успели заявить о себе.

Их команда усилена молодыми звездами российского хоккея, они уже выступали в составе сборной России на множестве международных турнирах. Эти спортсмены – будущее нашего хоккея», – говорится в сообщении Федерации хоккея России.

Турнир состоится с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. Также на Кубке Первого канала примут участие сборные «России 25», Беларуси и Казахстана.