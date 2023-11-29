«Звезды и ВХЛ» заменят Китай на Кубке Первого канала. Команду составят из игроков ВХЛ и молодых звезд российского хоккея

Теги ФХР Кубок Первого канала КХЛ Сборная Китая по хоккею ВХЛ Хоккей

Команда «Звезды и ВХЛ» заменит Китай на Кубке Первого канала.

«Национальная сборная Китая по независящим от Федерации хоккея России причинам не сможет принять участие в Кубке Первого канала.

На турнире в Санкт-Петербурге ее заменит команда «Звезды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ. 

Основу команды составят молодые хоккеисты, выступающие в Olimpbet Всероссийской хоккейной лиге и обладающие высоким потенциалом – все игроки уже успели заявить о себе.

Их команда усилена молодыми звездами российского хоккея, они уже выступали в составе сборной России на множестве международных турнирах. Эти спортсмены – будущее нашего хоккея», – говорится в сообщении Федерации хоккея России.

Турнир состоится с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. Также на Кубке Первого канала примут участие сборные «России 25», Беларуси и Казахстана.

8 комментариев
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kvint(ksk)
Никакой изоляции нет. Все идет по плану .
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Vadyan_chel1994
Можно еще питерских добрать
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5vgt5xj22m
Ничего необычного, товарищи комментаторы. Попробуйте организовать хотя бы один детский хоккейный турнир
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Иван Буренков
Просто соединили бы КПК с матчем звёзд,всё равно никакой ценности в турнире нет! (Но этого не будет,потому что ФХР нужно заработать на билетах)
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Vatokatya
Палочки в спину
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