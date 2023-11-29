Минспорта Китая запретил натурализованным хоккеистам «Куньлуня» играть на Кубке Первого канала. В победах с двузначным счетом нет смысла («Чемпионат»)
Натурализованным игрокам «Куньлуня» запретили играть на Кубке Первого канала.
Ранее появилась информация, что команда «Звезды и ВХЛ» заменит сборную Китая на Кубке Первого канала.
Министерство спорта Китая по различного рода причинам запретило играть на турнире натурализованным хоккеистам «Куньлуня».
Обыгрывать сборную Китая без натурализованных игроков с двузначным счетом нет никакого смысла, об этом сообщил «Чемпионат».
Помимо команд «Россия 25» и «Звезды и ВХЛ», на турнире выступят сборные Беларуси и Казахстана.
Интересно, в Китае их "анал Итики" тоже сейчас несут подобную белиберду))