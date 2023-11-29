Минспорта Китая запретил натурализованным хоккеистам «Куньлуня» играть на Кубке Первого канала. В победах с двузначным счетом нет смысла («Чемпионат»)

Натурализованным игрокам «Куньлуня» запретили играть на Кубке Первого канала.

Ранее появилась информация, что команда «Звезды и ВХЛ» заменит на Кубке Первого канала.

Министерство спорта Китая по различного рода причинам запретило играть на турнире натурализованным хоккеистам « ».

Обыгрывать сборную Китая без натурализованных игроков с двузначным счетом нет никакого смысла, об этом сообщил «Чемпионат».

Помимо команд «Россия 25» и «Звезды и ВХЛ», на турнире выступят сборные Беларуси и Казахстана.