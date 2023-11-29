Минспорта Китая запретил натурализованным хоккеистам «Куньлуня» играть на Кубке Первого канала. В победах с двузначным счетом нет смысла («Чемпионат»)

Теги Кубок Первого канала КХЛ Сборная Китая по хоккею Куньлунь Ред Стар Чемпионат.com Хоккей

Натурализованным игрокам «Куньлуня» запретили играть на Кубке Первого канала.

Ранее появилась информация, что команда «Звезды и ВХЛ» заменит сборную Китая на Кубке Первого канала.

Министерство спорта Китая по различного рода причинам запретило играть на турнире натурализованным хоккеистам «Куньлуня».

Обыгрывать сборную Китая без натурализованных игроков с двузначным счетом нет никакого смысла, об этом сообщил «Чемпионат».

Помимо команд «Россия 25» и «Звезды и ВХЛ», на турнире выступят сборные Беларуси и Казахстана.

17 комментариев
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dmitriy1981
похоже,последний сезон Куньлуня
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snipe
Зачем нам Кубок Канады, когда есть Кубок Первого канала? Продолжение суперсерии с Белоруссией, битва с мастерами из Казахстана, заруба со звездами ВХЛ - мечта, а не турнир!
+32
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mpFreeman
Сборная ВХЛ? Тогда сборную ночной хоккейной лиги можно ещё пригласить. Статус турнира упал ниже плинтуса, это уже даже не крепкий международный турнир национальных сборных, а какое-то тренировочное мероприятие. Но зачем такие тренировки посреди сезона? Ладно бы еще летом так затусили, поиграли бы. Зато в случае вероятной победы России Ротенберг на словах поднимет статус этого турнира на уровень кубка мира или олимпиады: "Красная машина продолжает победные традиции великой советской сборной!"
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Фёдор Кузнецов
Ответ dmitriy1981
похоже,последний сезон Куньлуня
Как раз это решение для Куньлуня, команда и так больше всех сыграла, так ещё и в паузу им за сборную играть
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Заборостроитель
КХЛ и ВХЛ, две коммерческие лиги организовали турнир сборных. Фетисов, вы же этого хотели?🤣
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Поговорим о разном
Ответ dmitriy1981
похоже,последний сезон Куньлуня
И проведение матчей в Мытищах тоже. Но сильно за соседей не боюсь. У них хороший дворец. Сдачу в аренду найдут. Хотя люди ходили за наши клубы поболеть. Но если снова "приютят" хоккейный и наш - ещё больше ходить будут. А натурализованные как "на родине" болельщиков найдут??? И другие международные турниры? Много у них приглашений? Но время - покажет. Может до последней черты и несколько лет КХЛ подождёт. Вопрос денег.
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Антон Ольшевский
то есть они все эти сезоны заявляли что ищут игроков которые готовы играть за сборную Китая, плелись на последних местах оправдывая это подготовкой для сборной,чтобы потом запретить всем натурализованным играть за сборную?
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Серый
Пожалели ротена, действительно, побеждать его сбродную с двузначным счётом нет смысла
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Andrey w
Но увидите потом после проведения они еще будут говорить что это был лучший кубок за историю))
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Сергей Мартьянов
Ответ nmnackjbxkasbk
скоро и Лаос подтянется.
Злорадствуете. Не хорошо это. Победим на поле боя , потом и на хоккейных площадках придут Победы. Жива Россия , все у Нас будет хорошо!
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rtr_return
Осталось только газпрому содержать кунлунь
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maxhonda
Без сборной Китая - это не турнир. Экономически не выгодно для КХЛ. Идёт попрание прав хоккеистов. Исключая Китай, мировое хоккейное общество стреляет себе в ногу. Турнир теряет в смысле и ценности. Прежде всего обидно за поколение китайских хоккеистов, которые теряют возможность почувствовать вкус международных турниров. Отсутствие сборной Китая, тем более в нынешней ситуации, когда существует противостояние двух мировых систем, – сильный коммерческий удар. Подозреваю, при случае уберут этот проект, в котором нет интриги.

Интересно, в Китае их "анал Итики" тоже сейчас несут подобную белиберду))
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PolarBear
Что то я не видел побед над Кунь Лунем с двузначным счетом. Наоборот , недавно Кунь Лунь победил в сухую барсов казанских 1 :0 . Да и Сибирь еле еле недавно дома победила их, я сам был на матче, Красоткин выручал , а так бы и дома им проиграли
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парэдокс
Ответ dmitriy1981
похоже,последний сезон Куньлуня
по-хорошему у Куньлуня два пути: либо возвращаться в Китай, набирать нормальную команду и собирать болельщиков на трибунах, либо уже совершить харакири — в нынешнем состоянии существование такого клуба бессмысленно.
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