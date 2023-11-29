«Чикаго» отстранил Перри из-за инцидента с сотрудником клуба накануне игры с «Коламбусом» (ESPN)
«Чикаго» отстранил Кори Перри после инцидента с форвардом и сотрудником клуба.
По информации журналистки ESPN Эмили Каплан, 38-летний нападающий на прошлой неделе отправился вместе с «Блэкхокс» на выездной матч с «Коламбусом».
Накануне игры произошел инцидент, затронувший одного из сотрудников команды из Иллинойса.
Как только «Чикаго» стало известно о произошедшем, Перри был отстранен, а клуб инициировал расследование.
Матч с «Коламбусом» завершился поражением «Блэкхокс» со счетом 3:7. Это была первая из серии игр, которые пропустил Перри.
Во вторник стало известно, что «Чикаго» поместил нападающего на драфт отказов для расторжения контракта. Появлялась информация о связи Перри с матерью 18-летнего форварда Коннора Бедарда, но инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис и генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон опровергли эти слухи.
То, что в конфликте между звездой и обычным сотрудником, клуб не положил болт на сотрудника в пользу звезды, никак иначе кроме как КРАЙНЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО - могут оценить лишь обделенные мозгами.
Комментаторы большей частью просто шутят.
Т.е. по сути в SPC есть только два основания для расторжения контракта в одностороннем порядке клубом ( https://cdn.nhlpa.com/img/assets/file/NHL_NHLPA_2013_CBA.pdf - стр. 318, пункт 14):
(a) fail, refuse, or neglect to obey the Club’s rules governing training and conduct of Players, if such failure, refusal or neglect should constitute a material breach of this SPC.
(b) fail, refuse or neglect to render his services hereunder or in any other manner materially breach this SPC.
Перри - провокатор и весьма прямолинейный и грязный игрок, наверняка он такой же и в жизни, такие игроки подленькие на льду, но не в жизни, я бы не стал на него вешать собак раньше времени
Или существует некий условный протокол у владельцев/ГМ насчёт брать/не брать в клуб "штрафников"?
Сдаётся мне, что Перри можно взять за хлеб и воду, проведя процедуры по расчистке ростера в пределах ляма.
Секс по обоюдному согласию (неважно с кем) - это одно (и, собственно подпункт а) пункта 8 SPC гарантирует, что клуб не может вмешиваться в личную жизнь хоккеиста "The Club recognizes that the Player owns exclusive rights to his individual personality"). А вот, например, напиться и полезть в драку с работником клуба потому что он не так на него посмотрел (я понятия не имею, что там было, это так мои фантазии) - это совершенно другое.
Т.е., без понимания, что там Перри натворил, я не думаю, что найдется клуб, желающий его подписать. В том числе Тампа. Возможно ГМы уже знают подробности, которых не сообщают публике. Но если знают столько же, сколько все остальные - я не думаю, что найдутся желающие рисковать, не зная в чем конкретно была проблема.
Такое ощущение что из Перри СМИ сделали быка-осеменителя.