«Чикаго» отстранил Перри из-за инцидента с сотрудником клуба накануне игры с «Коламбусом» (ESPN)

Теги происшествия Коламбус Чикаго Кори Перри НХЛ Коннор Бедард Хоккей

«Чикаго» отстранил Кори Перри после инцидента с форвардом и сотрудником клуба.

По информации журналистки ESPN Эмили Каплан, 38-летний нападающий на прошлой неделе отправился вместе с «Блэкхокс» на выездной матч с «Коламбусом».

Накануне игры произошел инцидент, затронувший одного из сотрудников команды из Иллинойса.

Как только «Чикаго» стало известно о произошедшем, Перри был отстранен, а клуб инициировал расследование.

Матч с «Коламбусом» завершился поражением «Блэкхокс» со счетом 3:7. Это была первая из серии игр, которые пропустил Перри.

Во вторник стало известно, что «Чикаго» поместил нападающего на драфт отказов для расторжения контракта. Появлялась информация о связи Перри с матерью 18-летнего форварда Коннора Бедарда, но инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис и генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон опровергли эти слухи.

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54 комментария
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circassian*
Ответ Михаил
Неженки епт
Комментарии под новостью показывают всю суть здешней публики.
То, что в конфликте между звездой и обычным сотрудником, клуб не положил болт на сотрудника в пользу звезды, никак иначе кроме как КРАЙНЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО - могут оценить лишь обделенные мозгами.
+57
-13
+44
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Габорик
Маму Бедарда по блату пристроили сотрудником в клуб?
+48
-5
+43
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Vhlam
Что?! И сотрудника Коламбуса чпокнул?!
+40
-4
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Dimash Balatayev
Ответ Vhlam
Что?! И сотрудника Коламбуса чпокнул?!
"..затронувший одного из сотрудников команды из Иллинойса". Чикаго из Иллинойса
+28
-1
+27
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gukmamop
Значит, он этосамое не маму Берарда, а сотрудника клуба? 😱
+18
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Alex1104
Ответ circassian*
Комментарии под новостью показывают всю суть здешней публики. То, что в конфликте между звездой и обычным сотрудником, клуб не положил болт на сотрудника в пользу звезды, никак иначе кроме как КРАЙНЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО - могут оценить лишь обделенные мозгами.
Не зная, что вообще произошло оценивать комментаторов - так себе дартаньянство.
Комментаторы большей частью просто шутят.
+21
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Габорик
Пусть в Авангард едет, как раз место легионера есть. Так и вижу звено мечты: Перри - Пьянов - Гераськин :)
+10
-1
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Gleb
Ответ Михаил Черный
Назвал нигepa нигepoм?
Скажи, вот это враждебное отношение к людям оно как-то с молоком матери передаётся? Откуда эта ненависть?
+12
-5
+7
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RBS
Мама некствана это должность в клубе, она как сотрудник выполняет по должностной инструкции в полном объёме все обязанности мамы Бедарда.
+10
-3
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Russ Ivan
Пора в Ска в звено к Гальченюку укреплять систему...
+6
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Алексей Челюканов
То, что вброс из непонятного источника "про маму" являлся вбросом, было понятно примерно с самого начала (когда контракт разорвали, это лишний раз подтвердило, что ничего подобного не могло быть, т.к. . Но тем не менее всё же интересно, в чем заключался инцидент, который при этом являлся нарушением контракта настолько, что являлся основанием для его расторжения.

Т.е. по сути в SPC есть только два основания для расторжения контракта в одностороннем порядке клубом ( https://cdn.nhlpa.com/img/assets/file/NHL_NHLPA_2013_CBA.pdf - стр. 318, пункт 14):

(a) fail, refuse, or neglect to obey the Club’s rules governing training and conduct of Players, if such failure, refusal or neglect should constitute a material breach of this SPC.

(b) fail, refuse or neglect to render his services hereunder or in any other manner materially breach this SPC.
+5
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iron_m
Ответ rdyabin@icloud.com
Комментарий удален модератором
При расторжении - не заплатят
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Maluma Amulam
Ответ Михаил Черный
если так, то ждем в КХЛ) Америка фсе
Все легенды уходят в КХЛ)
+3
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Vhlam
Ответ Dimash Balatayev
"..затронувший одного из сотрудников команды из Иллинойса". Чикаго из Иллинойса
Это в корне всё меняет!
+4
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Витольд Бубеный
Этот парень не удержим! Кого он ещё оприходывал?
+3
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кашкаКа
Надо брать с отказов, но вместе с бромом.
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кашкаКа
Надо ж было так обкорриперриться.
+2
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Дэннис Молинарев
Дело мамы Стиффлера живет :)
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Namaste_88
Ответ Габорик
Маму Бедарда по блату пристроили сотрудником в клуб?
Потом окажется что она из скаутского отдела и именно она его вела всё время🤓
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TR31HK
Это наши придумали, накидывать как можно больше разных версий, чтобы распылить внимание и спрятать верную. Выражается это фразой, не всё так однозначно
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ValmontZ
дело Пике живет, а не мамы Стиффлера. кек.
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Кирилл Новокщенов
Ответ Алексей Родин
Да, прикинь, это был уборщик.
Убо Рщик
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Booligan
Ответ circassian*
Комментарии под новостью показывают всю суть здешней публики. То, что в конфликте между звездой и обычным сотрудником, клуб не положил болт на сотрудника в пользу звезды, никак иначе кроме как КРАЙНЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО - могут оценить лишь обделенные мозгами.
Кто сказал, что это обычный сотрудник? А может Перри приложил одного из той сети педофилов, из-за которых Кью отменили без суда и следствия?
Перри - провокатор и весьма прямолинейный и грязный игрок, наверняка он такой же и в жизни, такие игроки подленькие на льду, но не в жизни, я бы не стал на него вешать собак раньше времени
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Алексей Родин
Ответ circassian*
Комментарии под новостью показывают всю суть здешней публики. То, что в конфликте между звездой и обычным сотрудником, клуб не положил болт на сотрудника в пользу звезды, никак иначе кроме как КРАЙНЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО - могут оценить лишь обделенные мозгами.
Ну конечно, у них как будто был выбор, дело то вышло далеко за пределы интересов клуба, если бы они болт положили на "рядового сотрудника", с которым что-то не поделил чувачёк, клуб бы заклевали, а учитывая что он ещё мамашу чью то оприходовал, вообще без вариантов.
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Hivaga22
Ответ al77
Менежмент Чикаго делает все возможное, что бы еще сильнее изгадить ситуацию. Лучше бы просто молчали и когда было бы возможно сообщили - чем вот такое и дальнейшие попытки отмазаться.
Эта информация снимает напряжение с главной надежды клуба, если что. Щас бы они ещё такое не постили.
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Booligan
Ответ Vhlam
Что?! И сотрудника Коламбуса чпокнул?!
"а спугнёшь мне ворону, и тебя ******, мужик"
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GrandLoG
Ответ Vhlam
Это в корне всё меняет!
в корне это мало что меняет!
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Дмитрий Кутузов
Ответ Jarome
Неужели домогался кого-то (там же было заявление, что ему нужно с женой побыть вместе (утрясти неловкую ситуацию)?
не с женой, а с семьёй
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Алексей Родин
Ответ gukmamop
Значит, он этосамое не маму Берарда, а сотрудника клуба? 😱
Да, прикинь, это был уборщик.
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Барин
Ответ Алексей Челюканов
То, что вброс из непонятного источника "про маму" являлся вбросом, было понятно примерно с самого начала (когда контракт разорвали, это лишний раз подтвердило, что ничего подобного не могло быть, т.к. . Но тем не менее всё же интересно, в чем заключался инцидент, который при этом являлся нарушением контракта настолько, что являлся основанием для его расторжения. Т.е. по сути в SPC есть только два основания для расторжения контракта в одностороннем порядке клубом ( https://cdn.nhlpa.com/img/assets/file/NHL_NHLPA_2013_CBA.pdf - стр. 318, пункт 14): (a) fail, refuse, or neglect to obey the Club’s rules governing training and conduct of Players, if such failure, refusal or neglect should constitute a material breach of this SPC. (b) fail, refuse or neglect to render his services hereunder or in any other manner materially breach this SPC.
Алексей, интересно твоё мнение по возможности возвращения в Тампу.
Или существует некий условный протокол у владельцев/ГМ насчёт брать/не брать в клуб "штрафников"?
Сдаётся мне, что Перри можно взять за хлеб и воду, проведя процедуры по расчистке ростера в пределах ляма.
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Алексей Челюканов
Ответ Барин
Алексей, интересно твоё мнение по возможности возвращения в Тампу. Или существует некий условный протокол у владельцев/ГМ насчёт брать/не брать в клуб "штрафников"? Сдаётся мне, что Перри можно взять за хлеб и воду, проведя процедуры по расчистке ростера в пределах ляма.
У Тампы денег под потолком на него уже нет. Даже минималки. И в фарм сослать никого без вэйверов нельзя.
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Алексей Челюканов
Ответ Барин
Алексей, интересно твоё мнение по возможности возвращения в Тампу. Или существует некий условный протокол у владельцев/ГМ насчёт брать/не брать в клуб "штрафников"? Сдаётся мне, что Перри можно взять за хлеб и воду, проведя процедуры по расчистке ростера в пределах ляма.
Ну и плюс - непонятно всё же, что за проступок, который он совершил.

Секс по обоюдному согласию (неважно с кем) - это одно (и, собственно подпункт а) пункта 8 SPC гарантирует, что клуб не может вмешиваться в личную жизнь хоккеиста "The Club recognizes that the Player owns exclusive rights to his individual personality"). А вот, например, напиться и полезть в драку с работником клуба потому что он не так на него посмотрел (я понятия не имею, что там было, это так мои фантазии) - это совершенно другое.

Т.е., без понимания, что там Перри натворил, я не думаю, что найдется клуб, желающий его подписать. В том числе Тампа. Возможно ГМы уже знают подробности, которых не сообщают публике. Но если знают столько же, сколько все остальные - я не думаю, что найдутся желающие рисковать, не зная в чем конкретно была проблема.
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Artem Pogrebkov
Слухи такого рода на пустом месте не рождаются
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elkipalki
Ответ circassian*
Комментарии под новостью показывают всю суть здешней публики. То, что в конфликте между звездой и обычным сотрудником, клуб не положил болт на сотрудника в пользу звезды, никак иначе кроме как КРАЙНЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО - могут оценить лишь обделенные мозгами.
Если конфликт между Бедардом и Перри, то клуб как раз поддержал звезду. А рядового игрока(на данный момент) тупо сливает. Вот она избранная демократия.
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Александр Филиппов
Ответ circassian*
Комментарии под новостью показывают всю суть здешней публики. То, что в конфликте между звездой и обычным сотрудником, клуб не положил болт на сотрудника в пользу звезды, никак иначе кроме как КРАЙНЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО - могут оценить лишь обделенные мозгами.
давайте признаем что Перри, далеко не Мэттьюс, в его сторону правильное решение принять было проще. А так безусловно молодцы.
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Михаил Черный
Ответ Matador
так это был ты?
типа тебе моя славянская фамилия не понравилась?)
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Matador
Ответ Михаил Черный
Назвал нигepa нигepoм?
так это был ты?
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Антон Киселёв
Ответ Maluma Amulam
Или задника задником
Или просто дверь перед женщиной открыл
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Антон Киселёв
Ответ Artem Pogrebkov
Слухи такого рода на пустом месте не рождаются
По идее да, но недавний слух про мамку Гави и Жерара Пике вроде как вбросом ради рофла оказался
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a2wai
Да определитесь уже, кого там в кино водили, маму Бедарда, тренера, сотрудника клуба.

Такое ощущение что из Перри СМИ сделали быка-осеменителя.
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Плеймейкер87
настоящий мазафака
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pan_admiral
Вообще то не сотрудника клуба. Он уестествил маму какого то очередного некствана.
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Запад-Восток
Вот неугомонный
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rdyabin@icloud.com
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борецЗАнеСправедливость
Не верю©
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Jarome
Неужели домогался кого-то (там же было заявление, что ему нужно с женой побыть вместе (утрясти неловкую ситуацию)?
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Михаил
Неженки епт
+11
-11
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