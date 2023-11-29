«Чикаго» отстранил Перри из-за инцидента с сотрудником клуба накануне игры с «Коламбусом» (ESPN)

«Чикаго» отстранил Кори Перри после инцидента с форвардом и сотрудником клуба.

По информации журналистки ESPN Эмили Каплан, 38-летний нападающий на прошлой неделе отправился вместе с «Блэкхокс» на выездной матч с « ».

Накануне игры произошел инцидент, затронувший одного из сотрудников команды из Иллинойса.

Как только «Чикаго» стало известно о произошедшем, Перри был отстранен, а клуб инициировал расследование.

Матч с «Коламбусом» завершился поражением «Блэкхокс» со счетом 3:7. Это была первая из серии игр, которые пропустил .

Во вторник стало известно, что « » поместил нападающего на драфт отказов для расторжения контракта. Появлялась информация о связи Перри с матерью 18-летнего форварда , но инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис и генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон опровергли эти слухи.