Инсайдер Румелиотис опроверг слухи об отстранении Перри за связь с матерью Бедарда: «Они на 100% ложны»
Инсайдер опроверг слухи об отстранении Кори Перри за связь с матерью Бедарда.
Инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис сообщил, что информация о Кори Перри, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности.
Ранее появились слухи о том, что во время акции, в которой матери игроков «Чикаго» ездили вместе с командой на матчи, Перри вступил в связь с матерью Коннора Бедарда.
«Распространяющиеся слухи о Кори Перри на 100% ложны», – написал Румелиотис.
Ранее стало известно, что Перри покинул расположение «Чикаго» по личным причинам.
Генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон ранее сообщил о том, что нападающий будет отсутствовать в составе «Чикаго» в «обозримом будущем».
Перри набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Все же знают, что по таким делам специалист - Патрик Шарп.
- а нас за шо?
)))