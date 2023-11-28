Инсайдер Румелиотис опроверг слухи об отстранении Перри за связь с матерью Бедарда: «Они на 100% ложны»

Теги Чикаго Кори Перри НХЛ Коннор Бедард Хоккей

Инсайдер опроверг слухи об отстранении Кори Перри за связь с матерью Бедарда.

Инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис сообщил, что информация о Кори Перри, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности.

Ранее появились слухи о том, что во время акции, в которой матери игроков «Чикаго» ездили вместе с командой на матчи, Перри вступил в связь с матерью Коннора Бедарда.

«Распространяющиеся слухи о Кори Перри на 100% ложны», – написал Румелиотис.

Ранее стало известно, что Перри покинул расположение «Чикаго» по личным причинам.

Генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон ранее сообщил о том, что нападающий будет отсутствовать в составе «Чикаго» в «обозримом будущем».

Перри набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeni Makarov
ждём драфт 2041-2042 года, тут уж супер некст ван должен получится
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярославец75
А что, это запрещено? Мужчина с женщиной, ну и что что она мать одноклубника? Тем более судя по тому сколько лет Бедарду, его мать примерно того же возраста что и Перри.
+31
-8
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Asl Ali
посмотрел фото его мамы , честно ожидал большего. На других драфтах были варианты получше
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hola Hola
Ответ Ярославец75
А что, это запрещено? Мужчина с женщиной, ну и что что она мать одноклубника? Тем более судя по тому сколько лет Бедарду, его мать примерно того же возраста что и Перри.
Ну, нет, конечно, не запрещено, но внутрикомандную атмосферу способно подпортить изрядно.
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Garikus89
Сила интернета работает. Какой-то чел в твиттере просто запостил шутку, а пранк вон как далеко зашел)
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Седаков
Перри- MotherFucker
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Phantom of Opera
Ответ Latenight Radio
А Перри прям Роберт Паттинсон
а Паттинсон прям Ален Делон?)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Latenight Radio
Ответ Asl Ali
посмотрел фото его мамы , честно ожидал большего. На других драфтах были варианты получше
А Перри прям Роберт Паттинсон
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Latenight Radio
Ну вступил и вступил, делов-то
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maasd4m
Что за чушь?
Все же знают, что по таким делам специалист - Патрик Шарп.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
e1ther - e1ther
ахах)жду вторую серию,пилотная версия зашла)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MIHAS
А что, мама Бедарда как мама Стифлера?😛
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dastan 82
Где можно поподробнее почитать об этом? Желательно с фото и видео
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
al77
Да уж... мама конечно помогла карьере сына, прямо с самого начала...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Ответ Ярославец75
А что, это запрещено? Мужчина с женщиной, ну и что что она мать одноклубника? Тем более судя по тому сколько лет Бедарду, его мать примерно того же возраста что и Перри.
Она же мать!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FaithDevotion
Перри буквально стал Молнией Маккуином из мемов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jose Maur
Ответ e1ther - e1ther
ахах)жду вторую серию,пилотная версия зашла)
🤣🔥
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Ответ jigga
В свое время в Чикаго и Патрик Шарп шалил. Перри очень уж ответственно относятся к делу :))) Может не секс был а маме Коннора свои хайлайты показывал:)))
Он показывал ей Гваделупу.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hhlg
Щас Перри вообще отменят бугага)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Герасимов
Ответ Hivaga22
Ну вот очень странно, если такой слух вообще ни из чего нарисовался. Коннору не позавидуешь. А мать чем думала, если это правда? Ужасно, конечно.
Совершенно очевидно..чем.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Orion_17
Ответ FaithDevotion
Так она замужняя. Если это и не запрещено, теперь Бедарда вряд ли кто осудит, если он по хребту Перри клюшкой даст пару раз. Мать-то он не тронет, ясное дело
- а если Перри его?
- а нас за шо?
)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
Ответ Asl Ali
Это не запрещено, но это вносит раздор в команду ,это аморально . Когда Терри застукали за связью с женой Бриджа , Челси реально чуть не разрушил тот скандал .Долгое время это все аукалось . А ты предлагаешь фактически подобные истории на поток поставить , котелок варит ?
так чуть не разрушил, что через пару лет наконец ЛЧ взяли, к которой десять лет активно шли
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viacheslav Ivanov
Ответ hett
судя по фотке мамка вполне
Ну не знаю, сильно на любителя, хоть я и постарше Перри)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jose Maur
Ответ Конифеев
Исходя из тамошних дел былых, может и с самим Бедардом :)
🤪🤪🤣🤪🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
andy18
если слухи - 100% ложь, скажи правду и слухи изчезнут. очевидно же ;)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maikki.rf
Стифлерс мааам👍🏻🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
garazhkucherova
Ахренеть, а был такой слух?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jigga
В свое время в Чикаго и Патрик Шарп шалил. Перри очень уж ответственно относятся к делу :))) Может не секс был а маме Коннора свои хайлайты показывал:)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Цветков
Перри время не терял
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cuore Sportivo
вот это поворот)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий