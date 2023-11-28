Инсайдер Румелиотис опроверг слухи об отстранении Перри за связь с матерью Бедарда: «Они на 100% ложны»

Инсайдер опроверг слухи об отстранении Кори Перри за связь с матерью Бедарда.

Инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис сообщил, что информация о Кори Перри, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности.

Ранее появились слухи о том, что во время акции, в которой матери игроков « » ездили вместе с командой на матчи, Перри вступил в связь с матерью .

«Распространяющиеся слухи о на 100% ложны», – написал Румелиотис.

Ранее стало известно, что Перри покинул расположение «Чикаго» по личным причинам.

Генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон ранее сообщил о том, что нападающий будет отсутствовать в составе «Чикаго» в «обозримом будущем».

Перри набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах регулярного чемпионата .