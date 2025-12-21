  • Спортс
Дыбленко о Хабаровске: «Здесь здоровый климат, летом – тепло, зимой – холодно, нет постоянной слякоти. В Москве тяжело – постоянно прыгает давление, все время пасмурно»

Ярослав Дыбленко сравнил климат в Хабаровске и Москве.

Защитник «Амура» Ярослав Дыбленко заявил, что климат в Хабаровске ему нравится больше, чем в Москве. 

– Ярослав, после многих сезонов в СКА и ЦСКА ваш переход из «Северстали» в «Амур» рассматривался прессой чуть ли не как почетная ссылка. Но, судя по статистике – командной и личной, вы оказались не согласны?

– Задача профессионала – преодолевать любые трудности и быть готовым к любому повороту в карьере. Для меня «Амур» – новый вызов и новая ответственность. Тем более что Дальний Восток – это всегда проверка на профессионализм.

– В чем это выражается?

– На Дальнем Востоке не дашь себе слабину. Много перелетов и переключений часовых поясов. Особое внимание профессиональной рутине – питанию, сну, восстановлению.

Знаете, в Хабаровске после Москвы, Санкт-Петербурга и других городов европейской части России нет изменений в климате, здесь он классический, соответствует сезонам. Летом – тепло, зимой – холодно, нет постоянной слякоти, много снега и солнца.

Слышал, что этой зимой метеозависимым людям в той же Москве тяжело – постоянно прыгает давление, все время пасмурно. В Хабаровске в этом плане здоровый климат, резких прыжков давления нет, солнце.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Russia-Hockey.ru
