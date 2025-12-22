Симашев подрался в матче АХЛ «Тусон» – «Эбботсфорд». Противник ударом кулака сбил шлем с головы россиянина
Дмитрий Симашев подрался в матче АХЛ между «Тусоном» и «Эбботсфордом».
Защитник «Тусона» Дмитрий Симашев подрался с американским нападающим Дино Камбайцем в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Эбботсфордом» (1:2).
Во втором периоде Симашев и Камбайц сбросили краги и вступили в потасовку. Противник ударом кулака сбил шлем с головы россиянина. Затем соперник нанес еще несколько ударов Дмитрию, после чего хоккеисты оказались на льду, и судьи остановили драку.
По итогам эпизода оба игрока получили по 5 минут штрафа.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
