Симашев подрался в матче АХЛ «Тусон» – «Эбботсфорд». Противник ударом кулака сбил шлем с головы россиянина

Дмитрий Симашев подрался в матче АХЛ между «Тусоном» и «Эбботсфордом».

Защитник «Тусона» Дмитрий Симашев подрался с американским нападающим Дино Камбайцем в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Эбботсфордом» (1:2). 

Во втором периоде Симашев и Камбайц сбросили краги и вступили в потасовку. Противник ударом кулака сбил шлем с головы россиянина. Затем соперник нанес еще несколько ударов Дмитрию, после чего хоккеисты оказались на льду, и судьи остановили драку. 

По итогам эпизода оба игрока получили по 5 минут штрафа. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
