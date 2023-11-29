Бедард о Кэйне в «Детройте»: «Патрик и Дебринкет вновь вместе – отличный дуэт. Но странно это видеть, ведь Кэйн играл в «Чикаго»

Теги Детройт Чикаго НХЛ Патрик Кэйн Алекс Дебринкет Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард оценил переход Патрика Кэйна в «Детройт».

Нападающий принял решение подписать соглашение с «Ред Уингс», находясь в статусе неограниченно свободного агента. Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго»

«Думаю, что всегда странно видеть [Кэйна не в «Чикаго»]. В прошлом сезоне Патрик отправился в «Рейнджерс», и для глаз потребовалась адаптация.

Но здорово, что Патрик и Алекс Дебринкет вновь вместе. Уверен, что это будет отличный дуэт, за ними будет интересно наблюдать.

Безусловно, это странно, потому что Патрик был 16-17 лет в «Чикаго». Но будет интересно за этим посмотреть.

Патрик и Джонатан Тэйвс ушли из «Чикаго», и это странно, потому что я видел, какого успеха они добились, выигрывали Кубки Стэнли.

Для каждого хоккейного болельщика странно не видеть их в «Чикаго»… Наверное, для него это тоже странно», – сказал нападающий «Чикаго» Коннор Бедард.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Smolensky
Малой, ты чего обиделся на Перри?
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bdv68
Почему слово странно засунули не во все абзацы?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stop-D
Не о том сейчас Бедард думает))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Павленко
)))) учитывая его возраст . мог бы и написать что всю жизнь за ними наблюдал)) особенно в 10 году)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АРХАТ
Чикаго просто начал с чистого листа, поэтому возвращение старых легенд им не нужно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий