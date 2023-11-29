Бедард о Кэйне в «Детройте»: «Патрик и Дебринкет вновь вместе – отличный дуэт. Но странно это видеть, ведь Кэйн играл в «Чикаго»
Коннор Бедард оценил переход Патрика Кэйна в «Детройт».
Нападающий принял решение подписать соглашение с «Ред Уингс», находясь в статусе неограниченно свободного агента. Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго»
«Думаю, что всегда странно видеть [Кэйна не в «Чикаго»]. В прошлом сезоне Патрик отправился в «Рейнджерс», и для глаз потребовалась адаптация.
Но здорово, что Патрик и Алекс Дебринкет вновь вместе. Уверен, что это будет отличный дуэт, за ними будет интересно наблюдать.
Безусловно, это странно, потому что Патрик был 16-17 лет в «Чикаго». Но будет интересно за этим посмотреть.
Патрик и Джонатан Тэйвс ушли из «Чикаго», и это странно, потому что я видел, какого успеха они добились, выигрывали Кубки Стэнли.
Для каждого хоккейного болельщика странно не видеть их в «Чикаго»… Наверное, для него это тоже странно», – сказал нападающий «Чикаго» Коннор Бедард.
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