Петр Чех о дебюте в Элитной хоккейной лиге Великобритании: «Буду гордиться этим моментом, но победа порадовала сильнее»

Бывший вратарь «Челси» Чех прокомментировал свой дебют в хоккейном «Белфасте».

41-летний , выступавший в ходе своей футбольной карьеры за «Хмел», « », « », « », « » и сборную Чехии, вышел на лед за 4:43 до окончания 3-го периода матча чемпионата Элитной хоккейной лиги Великобритании (EIHL) с «Глазго» (5:1). Вратарь отразил 1 бросок.

«Это момент для гордости, и я, конечно, буду его ценить. Но меня больше порадовало то, что мы выиграли. Это было главным.

Мы вернулись домой к своим болельщикам, и на фоне прошлой недели положение обязывало нас выигрывать. Команда хорошо сработала, чтобы добиться победы», – сказал спортсмен.

Действующий чемпион Великобритании « » – 4-й клуб в хоккейной карьере 41-летнего вратаря. Ранее Чех выступал в низших лигах за «Гилфорд», «Челмсфорд» и «Оксфорд».

Победив «Глазго» в субботу, «Белфаст» прервал серию из четырех поражений.

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