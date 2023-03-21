Буффон о том, что он лучший в истории: «Не люблю такое, многим вратарям везло не так, как мне. Чех был действительно хорош»
Джанлуиджи Буффон предпочитает, чтобы его не называли лучшим вратарем в истории.
– Считаешь ли ты себя лучшим голкипером в истории?
– Я такие вещи не люблю. Я хорошо понимаю спорт и футбол. Я играл против многих сильных вратарей, и многим из них не везло так, как мне, поэтому нас нельзя сравнивать.
Петр Чех был действительно хорош, он был одним из лучших в истории, – заявил голкипер «Пармы» в эфире Bobo TV.
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Он не был лучшим даже среди вратарей, играющих параллельно/одновременно с ним, не говоря уже о - «лучший в истории».
за нас он играл на одну пятую от перфоманса в Челси
Количество снятых про них фильмов:
Яшин - минимум 1
Куртуа - 0
Тер Стеген - 0
Алиссон - 0
Акинфеев - 0
Factos
А больше в том году ничем не отметился
Да, на такое не способен никто))
Игру Яшина мало кто видел, поэтому трудно судить
Из-за одного ЗМ Яшина точно бы выше не поставил, так как в 1963 году он получил его за 1 матч (Матч Звёзд) - вот что значит в нужном месте в нужное время