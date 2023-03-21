Буффон о том, что он лучший в истории: «Не люблю такое, многим вратарям везло не так, как мне. Чех был действительно хорош»

Теги Парма Петр Чех Джанлуиджи Буффон Д2 Италия Футбол

Джанлуиджи Буффон предпочитает, чтобы его не называли лучшим вратарем в истории.

– Считаешь ли ты себя лучшим голкипером в истории?

– Я такие вещи не люблю. Я хорошо понимаю спорт и футбол. Я играл против многих сильных вратарей, и многим из них не везло так, как мне, поэтому нас нельзя сравнивать.

Петр Чех был действительно хорош, он был одним из лучших в истории, – заявил голкипер «Пармы» в эфире Bobo TV.

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24 комментария

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MMDV
Буффон - однозначно, очень хороший, великий вратарь, но на этом все.
Он не был лучшим даже среди вратарей, играющих параллельно/одновременно с ним, не говоря уже о - «лучший в истории».
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Niko [Ars]
где угодно, но не в Арсенале
за нас он играл на одну пятую от перфоманса в Челси
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mr kovalsky
Ответ Алексей Ненахов
Играя Чех за гранд футбола , думаю бы говорили
Челси и был грандом тогда
+2
0
+2
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Никому_никабельный
Чех действительно машина. После такой травмы вернуться и играть на самом высоком уровне. Круто конечно
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Алексей Ненахов
Ответ <~Inter~>
Чеху действительно не так повезло как тому же Буффону или Касильясу. По игре он никому из них не уступал, но его имя практически никогда не вспоминают
Играя Чех за гранд футбола , думаю бы говорили
+2
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Batt Monner
Буффон лучший, возможно когда Нойер завершит карьеру, то вытеснит Джиджи на 2 место
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buFFon
Буффон красавчик 👍🏻
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57s6w79qhh
Танкист да, был выдающимся вратарем.
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KingOfTheDivan
Ответ Вася Столяр
Продвинутая статистика по вратарям: Количество снятых про них фильмов: Яшин - минимум 1 Куртуа - 0 Тер Стеген - 0 Алиссон - 0 Акинфеев - 0 Factos
Ага, а Харламов затмевает Гретцки, ведь у нас про него тоже снимали
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Вася Столяр
Ответ Spitamen Gonzales
Сколько матчей Льва Ивановича вы созерцали ?
Продвинутая статистика по вратарям:
Количество снятых про них фильмов:
Яшин - минимум 1
Куртуа - 0
Тер Стеген - 0
Алиссон - 0
Акинфеев - 0

Factos
0
-5
-5
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<~Inter~>
Чеху действительно не так повезло как тому же Буффону или Касильясу. По игре он никому из них не уступал, но его имя практически никогда не вспоминают
+22
-3
+19
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kin
Дино Дзофф может и посильнее был
0
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Амин Чич
Ответ Artem Piatkov
Нойер, Буффон, Касильяс - лучшие в 21 веке и одни из в истории Игру Яшина мало кто видел, поэтому трудно судить Из-за одного ЗМ Яшина точно бы выше не поставил, так как в 1963 году он получил его за 1 матч (Матч Звёзд) - вот что значит в нужном месте в нужное время
я так понимаю вы не видели игру Кана
+12
-2
+10
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Spitamen Gonzales
Ответ Теннисный абсолют
В истории лучший - Лев Яшин
Сколько матчей Льва Ивановича вы созерцали ?
+33
-3
+30
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Экспертное мнение
Эмилиано Мартинес лучший вратарь в истории ЧМ, к тому же, побед в Лиге Чемпионов у него столько же, сколько у Буффона
0
-5
-5
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dreamstep
Чепчугову например не так сильно повезло, сошёл с ума под Акинфеевым.
+18
-1
+17
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Теннисный абсолют
Самый сильный вратарь в 21-м веке - Куртуа
0
-6
-6
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Теннисный абсолют
Ответ psixyec
Чех, Бюффон, Леманн – все это вратари среднего уровня. До 2005 выделил бы Кана, до 2010 – время Касильяса, а сейчас эпоха Нойера.
Леманн самый сильный из списка и сильнее Кана
0
-5
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Пенс
Ответ Ovsyankin
Буффон уважает Чеха давно, но блин, разного уровня вратари.
Так и есть. Чех наголову сильнее.
+3
-5
-2
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Artem Piatkov
Ответ Теннисный абсолют
В истории лучший - Лев Яшин
ЗМ за один матч (матч звёзд)
А больше в том году ничем не отметился

Да, на такое не способен никто))
+10
-8
+2
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psixyec
Комментарий скрыт
0
-12
-12
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Artem Piatkov
Нойер, Буффон, Касильяс - лучшие в 21 веке и одни из в истории

Игру Яшина мало кто видел, поэтому трудно судить

Из-за одного ЗМ Яшина точно бы выше не поставил, так как в 1963 году он получил его за 1 матч (Матч Звёзд) - вот что значит в нужном месте в нужное время
+10
-8
+2
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Теннисный абсолют
В истории лучший - Лев Яшин
+18
-19
-1
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Ovsyankin
Буффон уважает Чеха давно, но блин, разного уровня вратари.
+3
-6
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