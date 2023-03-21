Буффон о том, что он лучший в истории: «Не люблю такое, многим вратарям везло не так, как мне. Чех был действительно хорош»

Джанлуиджи Буффон предпочитает, чтобы его не называли лучшим вратарем в истории.

– Считаешь ли ты себя лучшим голкипером в истории?

– Я такие вещи не люблю. Я хорошо понимаю спорт и футбол. Я играл против многих сильных вратарей, и многим из них не везло так, как мне, поэтому нас нельзя сравнивать.

был действительно хорош, он был одним из лучших в истории, – заявил голкипер «Пармы» в эфире Bobo TV.

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