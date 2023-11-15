Буре о «СКА-Арене»: «В России появилась самая большая в Европе арена, которая может сравниться с НХЛ по размаху. Это уникально, она будет знаменита на весь мир»

Павел Буре считает, что «СКА-Арена» будет знаменита на весь мир.

– В ноябре в Санкт-Петербурге официально запущена в эксплуатацию «СКА-Арена» на 21,5 тысячи зрителей. Обсуждали ли вы это с ИИХФ? Там понимают, какой чемпионат мира могли провести в 2023 году, если бы не отобрали его у Питера?

– Уже не исправишь того, что случилось. Но позитив нужно искать в том, что в России появилась самая большая в Европе хоккейная арена, которая по размаху может сравниться и с НХЛ. Это уникально, и «СКА-Арена» будет знаменита на весь мир.

В любой ситуации мы найдем, какие соревнования там проводить. Как я слышал, у нашей страны очень большие планы по организации турниров в 2024 году.

Вот в мое время проходили Игры доброй воли, которые приравнивались к Олимпиадам по званиям и премиям. Нас собирали в Спорткомитете СССР и объявляли, как важно там победить. Может, и сейчас мы создадим соревнования, которые будут очень интересны зрителям. И в этом случае «СКА-Арена» точно пригодится, – сказал специальный представитель по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.

«СКА-Арена» – самая вместительная в мире из хоккейных: на нее потратили 38 миллиардов, но СКА туда не спешит