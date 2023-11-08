Губернатор Петербурга Беглов о «СКА-Арене»: «Уникальный объект. Город получил не просто спортивно-концертный комплекс, а современную многофункциональную площадку»

Теги СКА КХЛ Политика Александр Беглов СКА-Арена Хоккей

Губернатор Санкт-Петербурга высказался о новой арене СКА.

3 ноября «СКА-Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Вместимость арены составит 21,5 тысячи зрителей. 

«Строители возвели по-настоящему уникальный объект. На этой арене будут проходить не только крупные спортивные соревнования – комплекс сможет принимать знаковые городские события, праздники, выставки.

Город получил не просто новый спортивно-концертный комплекс, а современную многофункциональную площадку», – сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

9 и 10 декабря на «СКА-Арене» состоится Фонбет Матч звезд КХЛ.

«СКА-Арена» – самая вместительная в мире из хоккейных: на нее потратили 38 миллиардов, но СКА туда не спешит

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