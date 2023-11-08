Комментатор Шестаков про арену СКА: «Может показаться, что момент открытия не самый подходящий из-за нестабильного выступления команды. Уверен, Петербург любит хоккей по-настоящему»

Теги СКА КХЛ СКА-Арена Хоккей

Комментатор Андрей Шестаков высказался о подготовке к открытию новой арены СКА.

3 ноября «СКА-Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Вместимость арены составит 21,5 тысячи зрителей.

«Может показаться, что из-за нестабильного выступления команды в этом сезоне момент для открытия нового спорткомплекса не самый подходящий.

Но я уверен, что хоккей в нашем городе любят по-настоящему.

Как показало проведение хоккейных матчей на футбольном стадионе «Газпром Арена», если организаторы проявят профессионализм, правильно используют рекламу, то можно собрать не только 21,5 тысячи человек на трибунах, но и больше», – комментатор Андрей Шестаков.

«СКА-Арена» – самая вместительная в мире из хоккейных: на нее потратили 38 миллиардов, но СКА туда не спешит

3 комментария

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BernardLama
Там много чего не доделали .
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Evgeny Trifonov
Ещё пару лет Ромка потренирует. Вернёмся во времена когда на Ждановке по 1к-1,5 к ходили. на ска.
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Crosby andrei
Команда стабильно играет , а вот тренер чудит систематическо.
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