Комментатор Шестаков про арену СКА: «Может показаться, что момент открытия не самый подходящий из-за нестабильного выступления команды. Уверен, Петербург любит хоккей по-настоящему»
Комментатор Андрей Шестаков высказался о подготовке к открытию новой арены СКА.
3 ноября «СКА-Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Вместимость арены составит 21,5 тысячи зрителей.
«Может показаться, что из-за нестабильного выступления команды в этом сезоне момент для открытия нового спорткомплекса не самый подходящий.
Но я уверен, что хоккей в нашем городе любят по-настоящему.
Как показало проведение хоккейных матчей на футбольном стадионе «Газпром Арена», если организаторы проявят профессионализм, правильно используют рекламу, то можно собрать не только 21,5 тысячи человек на трибунах, но и больше», – комментатор Андрей Шестаков.
«СКА-Арена» – самая вместительная в мире из хоккейных: на нее потратили 38 миллиардов, но СКА туда не спешит
3 комментария