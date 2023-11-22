Сафронов о турнире НХЛ: «Скоро заграничное сообщество будет проводить первенство водокачки – без России пропадают конкурентоспособность, зрительский интерес»

Андрей Сафронов высказался о турнире сборных под эгидой НХЛ без России.

Ранее появилась информация, что близка к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование. Играть будут только хоккеисты НХЛ.

«Скоро европейское и заграничное сообщество, что касается хоккея, что касается футбола, что касается других видов спорта, будут проводить первенство водокачки, потому что без России во всех видах спорта пропадают конкурентоспособность, зрительский интерес, привлечение спонсоров, ну, это ни к чему хорошему не приведет.

Есть английский футбол, есть канадский хоккей, но первыми чемпионами Европы стала сборная Советского Союза по футболу, и наши хоккеисты достойно выступили с профессионалами в 72-м году, в первый раз сойдясь лицом к лицу с ними. И вот на фоне этого, что канадский хоккей, что советско-российский хоккей, они самые зрелищные, а европейский хоккей потом подобрался.

А сегодня европейский хоккей хочет диктовать условия, как нам поступать, как американцам, как канадцам. Я думаю, что те же канадцы, которые хотят проводить свой мира, с удовольствием бы пригласили сборную России, но такие «великие страны», как Финляндия, Швеция стали диктовать условия, как быть и что делать.

Знаете, мы скоро потеряем такой шикарный вид спорта, как хоккей с мячом, потому что отказались участвовать финны, шведы, норвежцы, потому что они не хотят играть со сборной России. Ну, не хотите играть, ну, видите, чемпионат мира в этом году будет отменен, или в следующем, как я помню. Я думаю, что без такой команды, как сборная России, ни один международный форум, наверное, неинтересен так, как он будет интересен с Россией», – сказал бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов.