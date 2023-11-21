Щитов о турнире сборных: «Без русских игроков он будет неполноценным. НХЛ лишает зрителей интереса, это нечестно. Спортсмены не имеют отношения к политике»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Никита Щитов НХЛ Кубок мира Политика Матч ТВ Хоккей

Никита Щитов считает, что турнир НХЛ будет неполноценным без российских игроков.

Ранее появилась информация, что НХЛ близка к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование. Играть будут только хоккеисты НХЛ.

«Сейчас одна политика, нисколько не удивлен, что возникла такая ситуация, к сожалению, очень плохо, что спорт смешивают с политикой. Может быть, что‑то изменится, посмотрим. Сложно предсказать, что будет завтра.

Без наших игроков турнир будет неполноценным, несостоятельным. В лиге представлены очень классные русские ребята. Было бы здорово, если бы наши звезды из НХЛ публично выступили и призвали остальных не участвовать в этих соревнованиях.

Лига лишает зрителей интереса, это нечестно. Спортсмены не имеют никакого отношения к политике. Никто ничего не добьется, отстраняя спортсменов», – считает бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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7 комментариев

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maxhonda
А путен тим - это спорт или политика?

Кстати уже полтора года ни от кого не слыхать про эту организацию. Интересно, почему?
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Maxim Shumov
Ответ maxhonda
А путен тим - это спорт или политика? Кстати уже полтора года ни от кого не слыхать про эту организацию. Интересно, почему?
Видимо, потому-что Саше дали понять, что надо бы заглохнуть и он заглох. Как и в случае с ОИ 2018 - кричал, что в любом случае поедет играть за Русь, но потом тоже затих. Снова можно будет говорить про путен тим - он опять начнёт. Переобувается по ситуации, по-депутатски))
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SergeyFedorov93
Овечкин и Малкин играют уже в одной «команде», с них хватит, думаю. А представить, что их не вызовут на Кубок Мира, если там будет выступать их сборная — совершенно не получается.

Вот и выходит, что две главных звезды сборной имеют самое непосредственное отношение к политике. У Овечкина даже аватарка в инсте соотвествующая.
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Биомеханоид
Подходит Ничушкин к Маккиннону, и говорит: "Нэйтан, не едь ты на эти игры, вообще забей на сборную, ты выше этого".
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Александр Трифон0в
Особенно российские хоккеисты отделены от политики , никаких батальонов не поддерживают, никаких движений не создают и никаких участий в митингах
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Viks
НХЛ лишает зрителей интереса" --- Это надо бы у зрителей спросить.
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Chess
Особенно участники Путин Тим не имеет никакого отношения)))
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