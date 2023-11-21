Щитов о турнире сборных: «Без русских игроков он будет неполноценным. НХЛ лишает зрителей интереса, это нечестно. Спортсмены не имеют отношения к политике»
Никита Щитов считает, что турнир НХЛ будет неполноценным без российских игроков.
Ранее появилась информация, что НХЛ близка к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.
В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование. Играть будут только хоккеисты НХЛ.
«Сейчас одна политика, нисколько не удивлен, что возникла такая ситуация, к сожалению, очень плохо, что спорт смешивают с политикой. Может быть, что‑то изменится, посмотрим. Сложно предсказать, что будет завтра.
Без наших игроков турнир будет неполноценным, несостоятельным. В лиге представлены очень классные русские ребята. Было бы здорово, если бы наши звезды из НХЛ публично выступили и призвали остальных не участвовать в этих соревнованиях.
Лига лишает зрителей интереса, это нечестно. Спортсмены не имеют никакого отношения к политике. Никто ничего не добьется, отстраняя спортсменов», – считает бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Кстати уже полтора года ни от кого не слыхать про эту организацию. Интересно, почему?
Вот и выходит, что две главных звезды сборной имеют самое непосредственное отношение к политике. У Овечкина даже аватарка в инсте соотвествующая.