Россия не сыграет на Кубке мира в 2025 году. Планируется участие Канады, США, Швеции и Финляндии – и еще двух сборных, возможно

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная США по хоккею Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею НХЛ Кубок мира Эллиотт Фридман Хоккей

Сборная России, по всей видимости, не примет участие в Кубке мира по хоккею.

НХЛ приближается к окончательному согласованию деталей Кубка мира, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что сборная Россия не войдет в число участников турнира.

Планируется, что соревнование продлится в течение недели. Возможно проведение матчей в Европе. В НХЛ от этой идеи не отказываются, отметил Фридман.

На данный момент нет точной информации о том, сколько команд сыграют в турнире – их может быть от четырех до шести.

«Думаю, что сыграют Канада, США, Швеция и Финляндия. Подозреваю, что Канада и США сыграют в Северной Америке, а Швеция и Финляндия – сыграют за границей, а затем всех привозят на Восток США для решающих матчей.

Участие четырех команд означает, что слишком много хоккеисты останутся не у дел. Думаю, что важно учитывать Чехию, Германию, Словакию, Данию, Швейцарию.

Но в лиге не хотят делать сборную Европы или сборную Северной Америки [как это было на Кубке мира в 2016 году]», – сказал Фридман.

19 комментариев

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Vladimir.Cherepanof
Всегда есть сборная Кубы - только коньки надо купить
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Олег Жуков
Без России (как и без Канады) кубка мира быть не может. Можно назвать его кубок друзей США.
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Пол Ганарара:
какой-то порожняк намечается
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Mbest77
Ну будет значит сборная мира какая-нибудь.
И сборная U-25…
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александр модов
Бесполезный турнир будет.
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Большой Фил
Ответ Пол Ганарара:
какой-то порожняк намечается
Кубок русофобов называется.
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Пол Ганарара:
сборная Европы, состоящая из чехов, словаков и россиян, посмотрел бы я на такое
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armageddon123456
Гашек кайфанет от таких новостей
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Vladimir.Cherepanof
Ответ Егор Арефьев
кто про что
ну еще есть папуасы иранские-иракские и прочие мастера шайбы
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Пол Ганарара:
Ответ Vladimir.Cherepanof
Всегда есть сборная Кубы - только коньки надо купить
хорош!
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