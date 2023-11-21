Россия не сыграет на Кубке мира в 2025 году. Планируется участие Канады, США, Швеции и Финляндии – и еще двух сборных, возможно

Сборная России, по всей видимости, не примет участие в Кубке мира по хоккею.

НХЛ приближается к окончательному согласованию деталей Кубка мира, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что сборная Россия не войдет в число участников турнира.

Планируется, что соревнование продлится в течение недели. Возможно проведение матчей в Европе. В НХЛ от этой идеи не отказываются, отметил Фридман.

На данный момент нет точной информации о том, сколько команд сыграют в турнире – их может быть от четырех до шести.

«Думаю, что сыграют Канада, США, Швеция и Финляндия. Подозреваю, что Канада и США сыграют в Северной Америке, а Швеция и Финляндия – сыграют за границей, а затем всех привозят на Восток США для решающих матчей.

Участие четырех команд означает, что слишком много хоккеисты останутся не у дел. Думаю, что важно учитывать Чехию, Германию, Словакию, Данию, Швейцарию.

Но в лиге не хотят делать сборную Европы или сборную Северной Америки [как это было на Кубке мира в 2016 году]», – сказал Фридман.