Сафронов о том, что Федотову разрешили играть: «Все правильно, без России мирового хоккея не будет. У нас санкции такие, что до Олимпиады в Париже будут игры БРИКС, а потом – Дружбы»

Теги ЦСКА ИИХФ Сборная России по хоккею Андрей Сафронов КХЛ Париж-2024 Политика Иван Федотов Хоккей

Андрей Сафронов считает, что КХЛ правильно разрешила Ивану Федотову играть.

«Ак Барс» одержал победу над ЦСКА (5:2) в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь армейцев Иван Федотов вышел на лед, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.

«Я считаю, что это здорово. А что он должен был сидеть и дожидаться у моря погоды? Чтобы за него решали его судьбу? Я считаю, что все правильно. Принято решение по спортивному принципу. Он является игроком Центрального спортивного клуба армии, поступает на территории Российской Федерации.

Сегодня в этой сложной ситуации мы не можем быть заложниками тех вещей, которые всегда были такими, что спорт был вне политики, сегодня нас хотят притянуть, чтобы спорт был именно тем политическим двигателем, который решает все и вся. Но это неправильно. Почему мы должны портить спортивный век Федотову или кому-то еще другому? Он очень короток.

Я считаю, что принято правильное спортивное решение, а потом без России-то не будет хоккея мирового, они посмотрят год-два, они пособирают, а это ведь должны быть зрители, права на телетрансляции, должны быть деньги на проведение чемпионатов мира и международных соревнований. А когда нет конкурентоспособных команд и нет таких лидеров, как Россия, я не думаю, что народ будет ходить на хоккей в таком количестве, в котором ходил.

Не ждать ли нам санкций со стороны ИИХФ? Вы знаете, у нас санкции такие, что до Олимпиады в Париже будут проведены игры БРИКС, а потом будут проведены игры Дружбы, мы же это проходили в 80-м году, и в Москве тоже. Ну, не приехали, значит, будут альтернативные игры с участием других стран, которые понимают, что спорт всегда должен находиться вне политики», – сказал бывший генменеджер сборной России. 

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13 комментариев

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Under
жаль всё же, что российские хоккеисты не поедут на Олимпиаду в Париже
+19
-3
+16
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Сергей Косомов
Ответ Under
жаль всё же, что российские хоккеисты не поедут на Олимпиаду в Париже
Пока нет подтверждения, что и НХЛ отпустит игроков в Париж.
+8
-2
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Михаил Качалов
Я считаю виноваты во всем всякие Третьяки и ему подобные чинуши, а Ваня попал в этот замес.
+6
-1
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Crenk
Видимо не в курсе что Игры Дружбы после ОИ решили проводить
+4
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Рус Киссенжер
можно перефразировать:"игор БРИКС без хоккея не будет".
+3
0
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The Dark defener
Ответ Сергей Косомов
Пока нет подтверждения, что и НХЛ отпустит игроков в Париж.
странно будет, если хоккеистов отпустят на летние олимпийские игры.
+3
0
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marshal .masha
Ответ Under
жаль всё же, что российские хоккеисты не поедут на Олимпиаду в Париже
До игр ещё почти год, может всё таки зальют лед для нашей сборной)
+3
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Alestern
Без России это не хоккей, а фикция.. клоунада )..
+1
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nmnackjbxkasbk
(...) и пошли они до городу Парижа
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Евгений Мешков
Ответ Сергей Косомов
Пока нет подтверждения, что и НХЛ отпустит игроков в Париж.
а зачем разрешение игрокам от НХЛ, чтобы съездить на летние Игры?
0
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Ajvengo
Ответ marshal .masha
До игр ещё почти год, может всё таки зальют лед для нашей сборной)
до ОИ в Италии 2,5 года.
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