Сафронов о том, что Федотову разрешили играть: «Все правильно, без России мирового хоккея не будет. У нас санкции такие, что до Олимпиады в Париже будут игры БРИКС, а потом – Дружбы»

Андрей Сафронов считает, что КХЛ правильно разрешила Ивану Федотову играть.

«Ак Барс» одержал победу над (5:2) в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь армейцев вышел на лед, несмотря на дисквалификацию от .

«Я считаю, что это здорово. А что он должен был сидеть и дожидаться у моря погоды? Чтобы за него решали его судьбу? Я считаю, что все правильно. Принято решение по спортивному принципу. Он является игроком Центрального спортивного клуба армии, поступает на территории Российской Федерации.

Сегодня в этой сложной ситуации мы не можем быть заложниками тех вещей, которые всегда были такими, что спорт был вне политики, сегодня нас хотят притянуть, чтобы спорт был именно тем политическим двигателем, который решает все и вся. Но это неправильно. Почему мы должны портить спортивный век Федотову или кому-то еще другому? Он очень короток.

Я считаю, что принято правильное спортивное решение, а потом без России-то не будет хоккея мирового, они посмотрят год-два, они пособирают, а это ведь должны быть зрители, права на телетрансляции, должны быть деньги на проведение чемпионатов мира и международных соревнований. А когда нет конкурентоспособных команд и нет таких лидеров, как Россия, я не думаю, что народ будет ходить на хоккей в таком количестве, в котором ходил.

Не ждать ли нам санкций со стороны ИИХФ? Вы знаете, у нас санкции такие, что до Олимпиады в будут проведены игры БРИКС, а потом будут проведены игры Дружбы, мы же это проходили в 80-м году, и в Москве тоже. Ну, не приехали, значит, будут альтернативные игры с участием других стран, которые понимают, что спорт всегда должен находиться вне политики», – сказал бывший генменеджер сборной России.