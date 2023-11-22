Андрей Коваленко о турнире НХЛ: «Отсутствие сборной России при противостоянии двух мировых систем – сильный коммерческий удар. При случае лига уберет этот проект без интриги»

Андрей Коваленко высказался о турнире сборных под эгидой НХЛ без России.

Ранее появилась информация, что НХЛ близка к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – , США, и . Сборную России не пригласят на соревнование. Играть будут только хоккеисты .

– Что думаете о проекте возобновления Кубка мира в 2025 году в формате четырех сборных – Канады, США, Швеции и Финляндии?

– Ничего хорошего. Прежде всего обидно за поколение российских хоккеистов, которые из-за двойных стандартов на Западе теряют возможность почувствовать вкус международных турниров. Получается, нам в свое время повезло – смогли играть и выигрывать как на внутренней арене, так и на международной. Незабываемые воспоминания!

Но я сомневаюсь в том, что НХЛ зацепится за такой формат. Отсутствие сборной России, тем более в нынешней ситуации, когда существует противостояние двух мировых систем, – сильный коммерческий удар. Подозреваю, что НХЛ не будет упираться – и при случае уберет этот проект, в котором нет интриги.

– В 1998 году вы в составе сборной России открывали новое время в мировом хоккее, когда НХЛ впервые поехала на Олимпийские игры. Ожидали, что за четверть века все так изменится?

– Да, в 1998-м году такое не приснилось бы и во сне. Более того, даже года два-три назад в такое крушение мировых турниров никто бы не поверил.

Сейчас кажется, что такая ситуация – надолго. Но не удивлюсь, если все очень быстро изменится – и за какие-то месяцы здравый смысл вернется и в ИИХФ, и в МОК. Ведь время сейчас стремительное, – сказал олимпийский чемпион.