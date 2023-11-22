Новиков о турнирах без России: «Надеюсь, Тардиф и лидеры федераций подумают над тем, что хоккей должен быть локомотивом в снижении накала международной обстановки»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой НХЛ Юрий Новиков Кубок мира ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Политика Люк Тардиф Хоккей

Юрий Новиков высказался о турнирах сборных без участия России.

Ранее появилась информация, что НХЛ близка к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование. Играть будут только хоккеисты НХЛ.

Весной 2022 года сборные России были отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ.

«Хоккей может стать сообществом, которое может подать пример отношений. Я надеюсь на то, что Тардиф и лидеры национальных федераций подумают насчет того, что хоккей должен быть локомотивом в снижении накала международной обстановки.

Потом, может быть, подтянется и футбол. Не надо бояться, когда в нас пускают стрелы. Нужно уметь держать стойку. Где надо – улыбаться, где надо — быть серьезным. Сегодня это часть жизни. Надежда умирает последней.

Для российских болельщиков это катастрофа. Хоккей – наш национальный вид спорта. Конечно, нам бы хотелось увидеть соревнования с участием наших ребят. На чемпионатах мира болельщики общаются друг с другом. Они уезжают оттуда с прекрасным настроением и добротой, которую разносят в свои страны.

Вспомните чемпионат мира по футболу в Катаре. Это же просто космос какой-то! Жаль, что нас там не было. Спорт – площадка дружбы между народами. Он не для спортсменов, а для людей и планеты Земля», – сказал заслуженный тренер России. 

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1 комментарий

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Валерий Сергеевич
Кому Новиков пытается это объяснить? Это тоже самое, что наркоману говорить, колотся не хорошо!
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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