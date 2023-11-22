Новиков о турнирах без России: «Надеюсь, Тардиф и лидеры федераций подумают над тем, что хоккей должен быть локомотивом в снижении накала международной обстановки»

Юрий Новиков высказался о турнирах сборных без участия России.

Ранее появилась информация, что НХЛ близка к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – , США, и . Сборную России не пригласят на соревнование. Играть будут только хоккеисты .

Весной 2022 года сборные России были отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ.

«Хоккей может стать сообществом, которое может подать пример отношений. Я надеюсь на то, что Тардиф и лидеры национальных федераций подумают насчет того, что хоккей должен быть локомотивом в снижении накала международной обстановки.

Потом, может быть, подтянется и футбол. Не надо бояться, когда в нас пускают стрелы. Нужно уметь держать стойку. Где надо – улыбаться, где надо — быть серьезным. Сегодня это часть жизни. Надежда умирает последней.

Для российских болельщиков это катастрофа. Хоккей – наш национальный вид спорта. Конечно, нам бы хотелось увидеть соревнования с участием наших ребят. На чемпионатах мира болельщики общаются друг с другом. Они уезжают оттуда с прекрасным настроением и добротой, которую разносят в свои страны.

Вспомните чемпионат мира по футболу в Катаре. Это же просто космос какой-то! Жаль, что нас там не было. Спорт – площадка дружбы между народами. Он не для спортсменов, а для людей и планеты Земля», – сказал заслуженный тренер России.