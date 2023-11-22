Словацкий «Липтовски-Микулаш» подписал Лахтинена, приговоренного в Финляндии к 2 годам тюрьмы за изнасилование

Теги переходы чемпионат Словакии чемпионат Финляндии Ювяскюля Липтовски-Микулаш Митчелл Миллер Хоккей

Словацкий «Липтовски-Микулаш» подписал осужденного в Финляндии форварда Лахтинена.

24-летний нападающий «Ювяскюля» Севери Лахтинен был приговорен судом к 2 годам тюрьмы за изнасилование. 

После оглашения приговора клуб выпустил заявление, в котором сообщил, что отстранил игрока от любой деятельности, связанной с командой. Позже контракт с ним был расторгнут. 

Сам хоккеист заявил о своей невиновности и подал апелляцию на обвинительный вердикт. 

Отметим, что на днях «Липтовски-Микулаш» объявил об уходе из команды защитника Митчелла Миллера, которым интересуется «Ак Барс». 

В возрасте 14 лет этого игрока осудили в США за издевательства над темнокожим инвалидом.

 

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1 комментарий

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srs
В ЛМ проведут некоторые реабилитационные моменты и продадут летом в Аву? АБ? или а как же без СКА то
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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