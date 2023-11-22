Словацкий «Липтовски-Микулаш» подписал Лахтинена, приговоренного в Финляндии к 2 годам тюрьмы за изнасилование

Словацкий «Липтовски-Микулаш» подписал осужденного в Финляндии форварда Лахтинена.

24-летний нападающий « » Севери Лахтинен был приговорен судом к 2 годам тюрьмы за изнасилование.

После оглашения приговора клуб выпустил заявление, в котором сообщил, что отстранил игрока от любой деятельности, связанной с командой. Позже контракт с ним был расторгнут.

Сам хоккеист заявил о своей невиновности и подал апелляцию на обвинительный вердикт.

Отметим, что на днях « » объявил об уходе из команды защитника Митчелла Миллера, которым интересуется «Ак Барс».

В возрасте 14 лет этого игрока осудили в США за издевательства над темнокожим инвалидом.