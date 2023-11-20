Митчелл Миллер согласился на переход в «Ак Барс» из «Липтовски-Микулаш». Клубам осталось договориться о компенсации (Артур Хайруллин)

Теги Ак Барс возможные переходы чемпионат Словакии Липтовски-Микулаш Спорт-Экспресс Митчелл Миллер Хоккей

Защитник Митчелл Миллер дал согласие на переход в «Ак Барс».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. 

Американский игрок выступает в чемпионате Словакии за «Липтовски-Микулаш». На счету 21-летнего Миллера 29 (6+23) очков в 19 матчах сезона-2023/24.

«Защитник Митчелл Миллер в данный момент выходит в составе «Микулаша» на матч чемпионата Словакии. При этом всю эту неделю мы писали о его готовящемся переходе в «Ак Барс».

Все дело в том, что клубам осталось утрясти вопрос о компенсации за Миллера, сам игрок дал согласие на переезд в Казань», – написал Хайруллин.

Напомним, хоккеист перебрался в словацкий чемпионат после того, как «Бостон» расторг с ним соглашение. Связано это с тем, что Миллер издевался над темнокожим инвалидом.

В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. Защитник был приговорен к 25 часам общественных работ.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Романов
Надеюсь в России у него все получится
И ради интереса, нашел фотографию Айзейю Мейер-Кротерса , так там ганста , он в любой момент мог всех покрашить в классе
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧакЧак
Войнов с его приходом и Марченко - на выход !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фамиль
Ответ ЧакЧак
Войнов с его приходом и Марченко - на выход !
Было бы вообще замечательно! За те деньги что платят Войнову можно было бы как минимум пару защитников нормальных подписать !... ещё бы с вратарём проблему решили бы...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hett
а там он когда будет запугивать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий