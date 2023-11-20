Митчелл Миллер согласился на переход в «Ак Барс» из «Липтовски-Микулаш». Клубам осталось договориться о компенсации (Артур Хайруллин)

Защитник Митчелл Миллер дал согласие на переход в «Ак Барс».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Американский игрок выступает в чемпионате Словакии за « ». На счету 21-летнего Миллера 29 (6+23) очков в 19 матчах сезона-2023/24.

«Защитник Митчелл Миллер в данный момент выходит в составе «Микулаша» на матч чемпионата Словакии. При этом всю эту неделю мы писали о его готовящемся переходе в « ».

Все дело в том, что клубам осталось утрясти вопрос о компенсации за Миллера, сам игрок дал согласие на переезд в Казань», – написал Хайруллин.

Напомним, хоккеист перебрался в словацкий чемпионат после того, как «Бостон» расторг с ним соглашение. Связано это с тем, что Миллер издевался над темнокожим инвалидом.

В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. Защитник был приговорен к 25 часам общественных работ.