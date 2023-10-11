Форвард «Ювяскюля» Лахтинен приговорен к 2 годам тюрьмы за изнасилование. Игрок обжалует приговор, клуб отстранил его
Форвард «Ювяскюля» Севери Лахтинен приговорен к 2 годам тюрьмы за изнасилование.
Суд в Финляндии приговорил нападавшего «Ювяскюля» Севери Лахтинена к двум годам тюремного заключения за изнасилование.
Также он должен выплатить жертве в общей сложности 9 тысяч евро компенсации.
Инцидент произошел летом 2022 года, когда после вечеринки Лахтинен остался в квартире жертвы.
По мнению прокурора, из-за состояния опьянения и/или сна потерпевшая не смогла защитить себя или выразить свое нежелание совершать половой акт.
Утром девушка отправила подруге сообщения, попросила о помощи и рассказала о преследованиях со стороны Лахтинена. Она также немедленно сообщила о случившемся в полицию.
Суд согласился с доводами обвинения, сам Лахтинен свою вину отрицает. По его словам, половой акт произошел по согласию сторон. Хоккеист намерен обжаловать обвинительный вердикт.
В прошлом сезоне 24-летний Лахтинен провел в чемпионате Финляндии 54 игры и набрал 36 (11+25) очков, обновив личный рекорд результативности.
В 8 играх текущего сезона у него 3 (1+2) балла. После оглашения приговора клуб выпустил заявление, в котором сообщил, что отстранил игрока от любой деятельности, связанной с командой.
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