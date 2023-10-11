Форвард «Ювяскюля» Лахтинен приговорен к 2 годам тюрьмы за изнасилование. Игрок обжалует приговор, клуб отстранил его

Форвард «Ювяскюля» Севери Лахтинен приговорен к 2 годам тюрьмы за изнасилование.

Суд в Финляндии приговорил нападавшего « » Севери Лахтинена к двум годам тюремного заключения за изнасилование.

Также он должен выплатить жертве в общей сложности 9 тысяч евро компенсации.

Инцидент произошел летом 2022 года, когда после вечеринки Лахтинен остался в квартире жертвы.

По мнению прокурора, из-за состояния опьянения и/или сна потерпевшая не смогла защитить себя или выразить свое нежелание совершать половой акт.

Утром девушка отправила подруге сообщения, попросила о помощи и рассказала о преследованиях со стороны Лахтинена. Она также немедленно сообщила о случившемся в полицию.

Суд согласился с доводами обвинения, сам Лахтинен свою вину отрицает. По его словам, половой акт произошел по согласию сторон. Хоккеист намерен обжаловать обвинительный вердикт.

В прошлом сезоне 24-летний Лахтинен провел в чемпионате Финляндии 54 игры и набрал 36 (11+25) очков, обновив личный рекорд результативности.

В 8 играх текущего сезона у него 3 (1+2) балла. После оглашения приговора клуб выпустил заявление, в котором сообщил, что отстранил игрока от любой деятельности, связанной с командой.