Миллер покинул «Липтовски-Микулаш»: «Митч получил предложение от «Ак Барса». Мы удовлетворили его просьбу, чтобы он играл в одной из лучших лиг мира»

Митчелл Миллер покинул «Липтовски-Микулаш», чтобы перейти в «Ак Барс».

Клуб из чемпионата Словакии объявил об уходе защитника.

« » благодарит Митчелла Миллера за игру, которую он показывал в каждом матче за нашу команду.

Митч Миллер получил предложение от казанского « ». Он решил воспользоваться этим шансом. Мы удовлетворили его просьбу покинуть наш клуб, чтобы он играл в одной из лучших хоккейных лиг мира. Удачи, Митч, и спасибо!» – говорится в сообщении клуба.

На счету 21-летнего Миллера 29 (6+23) очков в 19 матчах сезона-2023/24.