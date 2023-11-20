Миллер покинул «Липтовски-Микулаш»: «Митч получил предложение от «Ак Барса». Мы удовлетворили его просьбу, чтобы он играл в одной из лучших лиг мира»

Теги Ак Барс переходы возможные переходы чемпионат Словакии КХЛ Липтовски-Микулаш Митчелл Миллер Хоккей

Митчелл Миллер покинул «Липтовски-Микулаш», чтобы перейти в «Ак Барс».

Клуб из чемпионата Словакии объявил об уходе защитника.

«Липтовски-Микулаш» благодарит Митчелла Миллера за игру, которую он показывал в каждом матче за нашу команду.

Митч Миллер получил предложение от казанского «Ак Барса». Он решил воспользоваться этим шансом. Мы удовлетворили его просьбу покинуть наш клуб, чтобы он играл в одной из лучших хоккейных лиг мира. Удачи, Митч, и спасибо!» – говорится в сообщении клуба.

На счету 21-летнего Миллера 29 (6+23) очков в 19 матчах сезона-2023/24.

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1 комментарий

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severchanin
Пресс-служба «Липтовски-Микулаш» уже уволена?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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