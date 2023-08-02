Миллер перешел в «Липтовски-Микулаш» из «Бостона». Игрока в 14 лет осудили за издевательства над темнокожим инвалидом

Митчелл Миллер подписал контракт с клубом из чемпионата Словакии.

21-летний защитник перешел в клуб «Липтовски-Микулаш».

Хоккеист перебрался в словацкий чемпионат после того, как « » расторгнул с ним соглашение.

Связано это с тем, что Миллер издевался над темнокожим инвалидом. В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса.

По словам последнего, Митчелл дразнил его «ниггером» и «шоколадкой», а также неоднократно бил. Миллер был приговорен к 25 часам общественных работ.

Миллер полностью пропустил прошлый сезон. В сезоне-2021/22 защитник набрал 83 (39+44) очка в 60 матчах за «Трай-Сити» в USHL.