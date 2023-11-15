«Ак Барс» может подписать Миллера на три года. Есть трудности в переговорах с «Липтовски-Микулаш»

«Ак Барс» может подписать длительный договор с Митчеллом Миллером.

Казанский клуб ведет переговоры с 21-летним игроком и клубом «Липтовски-Микулаш».

По данным «Бизнес Online», «Ак Барс» хочет подписать с хоккеистом контракт до 2026 года.

Однако на данный момент у казанского клуба возникли небольшие трудности в переговорах с клубом из Словакии.

На счету Миллера 26 (6+20) очков в 17 матчах сезона-2023/24 при показателе полезности «плюс 2».

Напомним, хоккеист перебрался в словацкий чемпионат после того, как «Бостон» расторг с ним соглашение. Связано это с тем, что Миллер издевался над темнокожим инвалидом.

В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. Защитник был приговорен к 25 часам общественных работ.