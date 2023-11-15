«Ак Барс» может подписать Миллера на три года. Есть трудности в переговорах с «Липтовски-Микулаш»

Теги Ак Барс возможные переходы чемпионат Словакии КХЛ Липтовски-Микулаш Хоккей

«Ак Барс» может подписать длительный договор с Митчеллом Миллером.

Казанский клуб ведет переговоры с 21-летним игроком и клубом «Липтовски-Микулаш».

По данным «Бизнес Online», «Ак Барс» хочет подписать с хоккеистом контракт до 2026 года.

Однако на данный момент у казанского клуба возникли небольшие трудности в переговорах с клубом из Словакии.

На счету Миллера 26 (6+20) очков в 17 матчах сезона-2023/24 при показателе полезности «плюс 2».

Напомним, хоккеист перебрался в словацкий чемпионат после того, как «Бостон» расторг с ним соглашение. Связано это с тем, что Миллер издевался над темнокожим инвалидом.

В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. Защитник был приговорен к 25 часам общественных работ.

2 комментария

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мик джагер
похоже на санкции....
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Эд..19
Ну это уже проходили на Спортсе 395 раз ))) «Может подписать» - «возникли трудности» - «сделка сорвалась в последний момент» )))))) А окажется, что ни Ак Барс, ни Миллер и понятия не имели, что могут подписать контракт ) Жёлтизна так и прёт ) Больше шума, больше кликов, а выхлопа - ноль ;-) Если верить Спортсу, то Ак Барс уже и Пайгина подписал, и Марченко, и с Кэмпфером почти договорились )))
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