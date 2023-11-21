Бобровский о карьере: «Это мой духовный путь и мое общение с Богом, но никак не с критиками. Итоги пока рано подводить»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Вегас Спорт-Экспресс религия Хоккей

Сергей Бобровский сказал, что его карьера – это общение с Богом, а не критиками.

– Могла ли финальная серия с «Вегасом» в прошлом плей-офф сложиться иначе или к финалу вы уже выжали из себя максимум?

– Все могло быть. Любая серия могла сложиться по-другому. И с «Бостоном», и с «Торонто», и с «Каролиной» — и так же с «Вегасом». Как я уже сказал, тут все решают настолько тонкие нюансы — рикошеты, отскоки... Один момент, одна ошибка может решить исход матча, а может и серии.

– Быстро ли удалось забыть 3:9 в пятом матче с «Вегасом»? Как вообще такие матчи воздействуют на вратаря?

– Любое поражение в плей-офф воспринимается очень остро, а поражение в серии означает конец сезона, и ты остаешься один на один с мыслями о том «что было бы, если бы я сделал так... или вот так».

Это сложный психологический период, и очень важно начинать работу по заживлению подобных травм сразу. Я понимал, что нужно вставать и двигаться дальше. 

– Можно сказать, что одним этим плей-офф вы отработали свой контракт с «Флоридой» и ответили всем своим критикам?

– Моя карьера - это мой духовный путь и мое общение с Богом, но никак не с критиками. У меня еще три года контракт, и пока рано подводить итоги, – сказал вратарь «Флориды». 

Бобровский одержал 369-ю победу в НХЛ. Он делит 20-е место в истории лиги по их числу с Баррассо и Ринне

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5 комментариев

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АдминБЦ
Ответ old folk
Настанет день, когда вместо общения с богом люди начнут общаться с психологами) Доживём ли?)
А зачем? Если бог существует, то есть шанс достучаться до адресата. Если его не существует, то от молитвы нет пользы, но нет и вреда.

А вот психологи с гештальт-коучами вред могут нанести весьма ощутимый.
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old folk
Настанет день, когда вместо общения с богом люди начнут общаться с психологами)
Доживём ли?)
+2
-1
+1
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Ilya Mukhachev
Завернул, конечно, красиво. )
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hockeydad
Сергунец крутой.
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Don_Krebs
Внезапно включил Брызгалова.
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