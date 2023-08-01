Бобровский о финале Кубка Стэнли: «Флорида» немного перегорела в первых играх, эмоции преобладали. «Вегас» показал умный командный хоккей»

Сергей Бобровский высказался о поражении «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» во второй раз в своей истории дошли до решающей серии плей-офф, где уступили « » (1-4).

«Думаю, первые две игры финала мы немного перегорели эмоционально. Мы слишком сильно хотели победить, и эмоции порой преобладали над холодным рассудком. Начали ошибаться, допускать ненужные удаления.

В связи с этим дали почувствовать уверенность сопернику. Хотя у нас был шанс выравнять серию. Нам чуть-чуть не хватило в четвертой игре. Ну и соперник показал умный командный хоккей», – сказал .