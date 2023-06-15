Агент Матвеев о поражении «Флориды» в финале Кубка Стэнли: «Жаль Бобровского – тащил команду как мог, но партнеры его не выручили»

Андрей Матвеев считает, что «Флорида» подвела вратаря Сергея Бобровского в финале плей-офф.

«Пантерс» проиграли решающую серию « » со счетом 1-4.

«Считаю, финал получился интересным, с интригой, пусть и завершился в пяти матчах. « » разочаровала в последнем матче, проигрывать 3:9 в финале просто непозволительно, несмотря на потерю Ткачака, от которого, как и от Баркова, ждал большего.

Жаль Бобровского, который тащил команду как мог, но партнеры его не выручили, не помогли ни сзади, ни спереди.

Первые четыре матча «Флорида» забрасывала в основное время не более двух шайб, что опять же неудовлетворительно. Да, они цеплялись в первой игре и у себя дома, взяв одну из двух, но против такого «Вегаса» этого оказалось крайне мало.

В пятой игре дебютировал Денисенко, но закончил матч с полезностью «минус 3», хотя у его партнеров по звену минус еще больше», – сказал хоккейный агент.