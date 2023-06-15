Агент Матвеев о поражении «Флориды» в финале Кубка Стэнли: «Жаль Бобровского – тащил команду как мог, но партнеры его не выручили»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Вегас Хоккей

Андрей Матвеев считает, что «Флорида» подвела вратаря Сергея Бобровского в финале плей-офф.

«Пантерс» проиграли решающую серию «Вегасу» со счетом 1-4.

«Считаю, финал получился интересным, с интригой, пусть и завершился в пяти матчах. «Флорида» разочаровала в последнем матче, проигрывать 3:9 в финале просто непозволительно, несмотря на потерю Ткачака, от которого, как и от Баркова, ждал большего.

Жаль Бобровского, который тащил команду как мог, но партнеры его не выручили, не помогли ни сзади, ни спереди.

Первые четыре матча «Флорида» забрасывала в основное время не более двух шайб, что опять же неудовлетворительно. Да, они цеплялись в первой игре и у себя дома, взяв одну из двух, но против такого «Вегаса» этого оказалось крайне мало.

В пятой игре дебютировал Денисенко, но закончил матч с полезностью «минус 3», хотя у его партнеров по звену минус еще больше», – сказал хоккейный агент.

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3 комментария

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Док163
не совсем понимаю такие опусы! Выигрывают - выиграл Бобр, проигрывают - проиграла команда!!! И там и там - работа всех! и выигрывали и проиграли все вместе! Вегас просто сбалансированнее и лучше оказался! вот и все! А игра у них на уровне была все эти 6 лет существования! просто сейчас сложилось абсолютно все в пазл!
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Венсан Лекавалье
Очередной идиот.
Встречный вопрос : а почему молчите, когда бобер в одно жало сливает игры, нашадив на командную работу?
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Как дела на заводе
2056 год.
Обязательно , кто-нибудь вспомнит, что Бобровский тащил, но как жаль его.
Уже все свое "экспертное" мнение выдали)
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