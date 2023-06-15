Бобровский о финале Кубка Стэнли: «Ребята играли со сломанными костями. Мы боролись, проделали невероятную работу»

Сергей Бобровский высказался о том, что игроки «Флориды» играли с травмами в плей-офф.

«Пантерс» уступили « » в финальной серии Кубка Стэнли (1-4, 3:9 в пятом матче).

«У нас было очень много травм. Ребята играли со сломанными костями. Они нашли способ. Мы боролись.

Да, мы не прошли весь путь до конца, но мы проделали невероятную работу», – сказал вратарь «Флориды» .

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