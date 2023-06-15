Бобровский о финале Кубка Стэнли: «Ребята играли со сломанными костями. Мы боролись, проделали невероятную работу»

Теги травмы Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Вегас Хоккей

Сергей Бобровский высказался о том, что игроки «Флориды» играли с травмами в плей-офф.

«Пантерс» уступили «Вегасу» в финальной серии Кубка Стэнли (1-4, 3:9 в пятом матче). 

«У нас было очень много травм. Ребята играли со сломанными костями. Они нашли способ. Мы боролись.

Да, мы не прошли весь путь до конца, но мы проделали невероятную работу», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

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5 комментариев

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antistar-Z
Забрали серии со всеми топами на востоке. Жаль что не хватило сил на финал. Тяжело будет такое повторить и превзойти.
+3
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Al561
Сделали ставку на жесткость, агрессию и поплатились, это тренерская ошибка.
Задавить Вегас - глупая идея, надо было в хоккей играть, тогда бы шансов было бы побольше.
Думаю Вегас все равно бы выиграл, но в 6-7 более менее равных матчах.
+1
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glad3@sibmail.com
Ответ antistar-Z
Забрали серии со всеми топами на востоке. Жаль что не хватило сил на финал. Тяжело будет такое повторить и превзойти.
Силы то как раз должны были быть, отдыхали больше перед финалом, и серии 2 перед финалом благодаря Бобру и Ткачаку были недолгие(даже несмотря на овертаймы).Просто видимому кто-то снова надеялся на чуда Бобра xD
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Азат Султанов
Да , а поэтому ли Вегас в атаке весь матч?!
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Евгений - 79
Думаю и в Вегасе тоже были травмы. Просто об этом не говорят. Учитывая их манеру игры и то что в плей-офф все бьются из последних сил
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