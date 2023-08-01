Бобровский о травмах игроков «Флориды» в плей-офф: «Был слегка шокирован видеть ребят в обойме, когда узнавал их диагнозы»

Сергей Бобровский высказался о травмах игроков «Флориды» в плей-офф.

Клуб впервые с 1996 года дошел до финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли, где уступил « » (1-4).

«Да, многие наши ребята играли с серьезными травмами. После того как узнавал диагнозы некоторых повреждений у ребят, я был слегка шокирован увидеть их в обойме на следующий матч.

Два месяца упорной борьбы, конечно, сказываются», – сказал .

Ткачак сыграл с переломом грудины в 4-м матче с «Вегасом», на 5-й выйти не смог. Морис ждал его к возможной 7-й игре

Защитник «Флориды» Экблад играл в плей-офф с переломом ноги, двумя вывихами плеча и разрывом косой мышцы живота. Среднее время на льду – 23:57