Бобровский о травмах игроков «Флориды» в плей-офф: «Был слегка шокирован видеть ребят в обойме, когда узнавал их диагнозы»
Сергей Бобровский высказался о травмах игроков «Флориды» в плей-офф.
Клуб впервые с 1996 года дошел до финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли, где уступил «Вегасу» (1-4).
«Да, многие наши ребята играли с серьезными травмами. После того как узнавал диагнозы некоторых повреждений у ребят, я был слегка шокирован увидеть их в обойме на следующий матч.
Два месяца упорной борьбы, конечно, сказываются», – сказал Бобровский.
Ткачак сыграл с переломом грудины в 4-м матче с «Вегасом», на 5-й выйти не смог. Морис ждал его к возможной 7-й игре
Защитник «Флориды» Экблад играл в плей-офф с переломом ноги, двумя вывихами плеча и разрывом косой мышцы живота. Среднее время на льду – 23:57
1 комментарий