Бобровский о травмах игроков «Флориды» в плей-офф: «Был слегка шокирован видеть ребят в обойме, когда узнавал их диагнозы»

Теги травмы Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Вегас Аарон Экблад Мэттью Ткачак Чемпионат.com Хоккей

Сергей Бобровский высказался о травмах игроков «Флориды» в плей-офф.

Клуб впервые с 1996 года дошел до финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли, где уступил «Вегасу» (1-4). 

«Да, многие наши ребята играли с серьезными травмами. После того как узнавал диагнозы некоторых повреждений у ребят, я был слегка шокирован увидеть их в обойме на следующий матч.

Два месяца упорной борьбы, конечно, сказываются», – сказал Бобровский

Ткачак сыграл с переломом грудины в 4-м матче с «Вегасом», на 5-й выйти не смог. Морис ждал его к возможной 7-й игре

Защитник «Флориды» Экблад играл в плей-офф с переломом ноги, двумя вывихами плеча и разрывом косой мышцы живота. Среднее время на льду – 23:57

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1 комментарий

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k.vlad
А то не все команды на травмах в финале, это все давно знают
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