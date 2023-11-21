Бобровский одержал 369-ю победу в НХЛ. Он делит 20-е место в истории лиги по их числу с Баррассо и Ринне

Теги рейтинги Флорида Сергей Бобровский Мартин Бродер Доминик Гашек НХЛ Хенрик Лундквист Пекка Ринне Том Баррассо Хоккей

Сергей Бобровский одержал 369-ю победу в НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил 25 бросков из 28 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:3). 

В 14 играх в этом сезоне у него 9 побед при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,66. 

За карьеру у россиянина стало 369 побед в 656 играх в рамках регулярок. Он делит 20-е место в истории лиги с Томом Баррассо (369 побед в 777 играх) и Пеккой Ринне (369 в 683). На 19-м месте идет Энди Муг (372 в 713). 

Среди европейских вратарей Бобровский делит с Ринне 3-е место. Больше побед только у Хенрика Лундквиста (459 в 887) и Доминика Гашека (389 в 735). 

Общий рекорд лиги принадлежит Мартину Бродеру (691 в 1266). 

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5 комментариев

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severchanin
А это хороший показатель. Все таки при всем шквале критики в его адрес Боб - топ вратарь.
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+5
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lus
Гашека в этом сезоне обязательно должен обойти.
+4
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+4
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ogent
Неплохой показатель у Боба по победам.Так можно ина 400 побед замахнуться( можно даже попытаться в этом сезоне).
+3
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den258
Хорош, доказывает с Флоридой, что не случайно в прошлом году в финале играли
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+1
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VintDV
Незаметно тихой сапой Боб двигается среди Легенд вратарского цеха:)))
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