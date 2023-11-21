Бобровский одержал 369-ю победу в НХЛ. Он делит 20-е место в истории лиги по их числу с Баррассо и Ринне

Сергей Бобровский одержал 369-ю победу в НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил 25 бросков из 28 в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (5:3).

В 14 играх в этом сезоне у него 9 побед при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,66.

За карьеру у россиянина стало 369 побед в 656 играх в рамках регулярок. Он делит 20-е место в истории лиги с (369 побед в 777 играх) и (369 в 683). На 19-м месте идет Энди Муг (372 в 713).

Среди европейских вратарей делит с Ринне 3-е место. Больше побед только у (459 в 887) и Доминика Гашека (389 в 735).

Общий рекорд лиги принадлежит Мартину Бродеру (691 в 1266).