Новиков об экс-футболистах на Матче звезд КХЛ: «Хоккеем многие интересуются. Бывшие футболисты играют, это любимый вид спорта»

Юрий Новиков высказался о приглашении экс-футболистов на Матч звезд КХЛ.

Ранее стало известно, что , , и будут помощниками тренеров сборных дивизионов.

«Хоккеем интересуются многие. Сейчас мы видим, как наши ребята, бывшие футболисты, такие как Мостовой, Сычев, Аршавин и Широков, играют в хоккей. Их даже позвали в качестве тренеров на . Хоккей – любимый вид спорта.

Думаю, что многие зарубежные спортсмены могут найти в нем взаимопонимание между собой. Именно спорт должен искать контакты и выходы из сложных положений», – сказал заслуженный тренер России.

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