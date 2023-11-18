Новиков об экс-футболистах на Матче звезд КХЛ: «Хоккеем многие интересуются. Бывшие футболисты играют, это любимый вид спорта»
Юрий Новиков высказался о приглашении экс-футболистов на Матч звезд КХЛ.
Ранее стало известно, что Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Александр Мостовой и Роман Широков будут помощниками тренеров сборных дивизионов.
«Хоккеем интересуются многие. Сейчас мы видим, как наши ребята, бывшие футболисты, такие как Мостовой, Сычев, Аршавин и Широков, играют в хоккей. Их даже позвали в качестве тренеров на Матч Звезд КХЛ. Хоккей – любимый вид спорта.
Думаю, что многие зарубежные спортсмены могут найти в нем взаимопонимание между собой. Именно спорт должен искать контакты и выходы из сложных положений», – сказал заслуженный тренер России.
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