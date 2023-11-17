Мостовой о том, что будет исполнять роль тренера на Матче звезд КХЛ: «У нас задача не помочь, а не мешать. Хоккей и футбол – два самых популярных вида спорта в России»
Александр Мостовой прокомментировал свое участи в Матче звезд КХЛ.
Фонбет Матч звезд КХЛ 2023 пройдет 9-10 декабря в Санкт‑Петербурге на новой «СКА Арене». Ранее стало известно, что Мостовой, Дмитрий Сычев, Андрей Аршавин и Роман Широков станут помощниками главных тренеров в предстоящем событии.
«У нас задача не помочь, а не мешать. Тем более все понимают, что это матч звезд, шоу, поэтому здесь результат не важен. Из года в год мы это видим по телевизору. Здесь главное участие.
Мы приняли это предложение с большим уважением, потому что хоккей и футбол два самых популярных вида спорта в стране. Наконец-то обратили внимание на футболистов. Тем более мы все играем в хоккей на нашем хорошем любительском уровне.
Как пришла идея, я не знаю. Но на матче звезд всегда кого-то приглашают. Мне, наверное, хотелось бы помочь ребятам, с которыми я дружу. Это люди моего поколения. Например, Леша Жамнов, Сергей Федоров. Мы давно друг друга знаем, поэтому если они будут, то буду им помогать.
Не обидно ли, что в хоккее зовут, а в футболе – нет? По этому поводу уже достаточно было сказано. Много чего в нашем футболе происходит не по-футбольному», – сказал Мостовой.
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