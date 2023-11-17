Мостовой о том, что будет исполнять роль тренера на Матче звезд КХЛ: «У нас задача не помочь, а не мешать. Хоккей и футбол – два самых популярных вида спорта в России»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой КХЛ Матч звезд КХЛ Хоккей

Александр Мостовой прокомментировал свое участи в Матче звезд КХЛ.

Фонбет Матч звезд КХЛ 2023 пройдет 9-10 декабря в Санкт‑Петербурге на новой «СКА Арене». Ранее стало известно, что Мостовой, Дмитрий Сычев, Андрей Аршавин и Роман Широков станут помощниками главных тренеров в предстоящем событии.

«У нас задача не помочь, а не мешать. Тем более все понимают, что это матч звезд, шоу, поэтому здесь результат не важен. Из года в год мы это видим по телевизору. Здесь главное участие.

Мы приняли это предложение с большим уважением, потому что хоккей и футбол два самых популярных вида спорта в стране. Наконец-то обратили внимание на футболистов. Тем более мы все играем в хоккей на нашем хорошем любительском уровне.

Как пришла идея, я не знаю. Но на матче звезд всегда кого-то приглашают. Мне, наверное, хотелось бы помочь ребятам, с которыми я дружу. Это люди моего поколения. Например, Леша Жамнов, Сергей Федоров. Мы давно друг друга знаем, поэтому если они будут, то буду им помогать.

Не обидно ли, что в хоккее зовут, а в футболе – нет? По этому поводу уже достаточно было сказано. Много чего в нашем футболе происходит не по-футбольному», – сказал Мостовой.

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2 комментария

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Ебздрогыч
В принципе, если Царя поменять местами с Йозе Марино - вообще ничего не изменится
+1
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+1
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jqzn88xn6n
«У нас задача не помочь, а не мешать». В этом что-то есть, не правда ли?)
0
0
0
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