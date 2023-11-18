Пашков выступил против экс-футболистов на Матче звезд КХЛ: «Унизительное для нашего хоккея решение. Даже Мостовой и Аршавин – проходные, сомнительные фигуры по мировым меркам»

Александр Пашков раскритиковал решение позвать экс-футболистов на Матч звезд КХЛ.

Ранее стало известно, что Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Александр Мостовой и Роман Широков будут помощниками тренеров сборных дивизионов.

– Александр Константинович, что отметите на проходящей неделе?

– Знаю, что многие ветераны шокированы тем, что происходит в последнее время вокруг . Как-то говорил о том, что, например, на вечера закрытия лиги приглашаются все, кто угодно, – клоуны, певички, бизнесмены, но только не те люди, которые выигрывали многочисленные трофеи и создавали историю нашей игры.

Но это еще «цветочки» на фоне того, о чем стало известно вчера. Помощниками тренеров на предстоящем звезд Лигой назначены футболисты – Сычев, Широков, Мостовой, Аршавин. Печально!

– Что вам не нравится?

– На мой взгляд, это унизительное для российского хоккея решение. Оно говорит о мутных временах, которые наступили в нашей лиге. О непонимании значимости хоккея, его роли для жизни страны, для воспитания подрастающего поколения.

– Вас раздражают наши футболисты?

– Последние две фамилии из списка – наверное, мастера. Но даже они по мировым меркам – проходные, сомнительные фигуры, не говоря уж о Сычеве и Широкове.

На фоне нашего футбола хоккей – самодостаточный вид спорта. Его триумфы вошли в историю нашей страны, сформировали ее победный дух. Используйте это!

Так с какой стати на роль героев хоккейного праздника в первую очередь приглашаются, скажем, не , , , Давыдов и не десятки других легенд нашего вида спорта? Кому и что мы хотим доказать? Кого воспитать? – задался вопросами олимпийский чемпион.

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