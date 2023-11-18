Пашков выступил против экс-футболистов на Матче звезд КХЛ: «Унизительное для нашего хоккея решение. Даже Мостовой и Аршавин – проходные, сомнительные фигуры по мировым меркам»

Теги Андрей Аршавин Роман Широков Дмитрий Сычев Виталий Давыдов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Борис Михайлов Борис Майоров КХЛ Александр Пашков Матч звезд КХЛ Александр Мальцев Хоккей

Александр Пашков раскритиковал решение позвать экс-футболистов на Матч звезд КХЛ.

Ранее стало известно, что Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Александр Мостовой и Роман Широков будут помощниками тренеров сборных дивизионов.

– Александр Константинович, что отметите на проходящей неделе?

– Знаю, что многие ветераны шокированы тем, что происходит в последнее время вокруг КХЛ. Как-то говорил о том, что, например, на вечера закрытия лиги приглашаются все, кто угодно, – клоуны, певички, бизнесмены, но только не те люди, которые выигрывали многочисленные трофеи и создавали историю нашей игры.

Но это еще «цветочки» на фоне того, о чем стало известно вчера. Помощниками тренеров на предстоящем Матче звезд Лигой назначены футболисты – Сычев, Широков, Мостовой, Аршавин. Печально!

– Что вам не нравится?

– На мой взгляд, это унизительное для российского хоккея решение. Оно говорит о мутных временах, которые наступили в нашей лиге. О непонимании значимости хоккея, его роли для жизни страны, для воспитания подрастающего поколения.

– Вас раздражают наши футболисты?

– Последние две фамилии из списка – наверное, мастера. Но даже они по мировым меркам – проходные, сомнительные фигуры, не говоря уж о Сычеве и Широкове.

На фоне нашего футбола хоккей – самодостаточный вид спорта. Его триумфы вошли в историю нашей страны, сформировали ее победный дух. Используйте это! 

Так с какой стати на роль героев хоккейного праздника в первую очередь приглашаются, скажем, не Майоров, Михайлов, Мальцев, Давыдов и не десятки других легенд нашего вида спорта? Кому и что мы хотим доказать? Кого воспитать? – задался вопросами олимпийский чемпион. 

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14 комментариев

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uchiyamada
Мне как футбольному болельщику это тоже непонятно. Какая разница, мастера они в футболе или нет, в хоккее-то они точно мало смыслят. Какие из них тренеры?
+17
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+15
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Vićtor Diaź
Ну после слов Пашкова о том, что болельщики ска не имею права просить убрать Ротенберга, с этим персонажем стало вся ясно.
Очередной дед, забывший выпить таблетки
+9
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Кино Музыка
Двоякое чувство. Понятно, что к хоккею хотят пристегнуть более популярный футбол. Но сам футбол в такой заднице...
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Ярик01
Ответ uchiyamada
Мне как футбольному болельщику это тоже непонятно. Какая разница, мастера они в футболе или нет, в хоккее-то они точно мало смыслят. Какие из них тренеры?
Да и в футболе они совсем не тренеры
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Фут.Боль
Как-будто прямо какой-то официальный матч играется. Овечкин играет в футболке Динамо, никто не возмущается, тут деда прямо задело присутствие футболистов)
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Иван Буренков
Когда открываешь такие новости, сразу понятно - она от "издания" Russia-hockey.ru)))
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Имянасайте69
Не согласен с Пашковым. Матч звезд это не спорт, а шоу( вообще не смотрю такое). Поэтому на него можно приглашать кого угодно, вплоть до Оли Бузовой и Шварценеггера. Даже котиков из Инсты.
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Kit244098
Во оно как! Жив Саша оказывается. А я, грешным делом, думал, что он давно помер. 83 года и ясность в мозгах - это нечто. Зы. Классный вратарь был. Я его застал, когда он в Химике доигрывал. Не хуже жулика Владика был, вы уж поверьте. Характерный был мужик - судьям во время матчей морды бил. Это ему в карьере и помешало. Зы. А про Аршавина с Мостовым он лихо выдал. Такие перлы, как говорил Дима Медведев, надо в граните отливать))
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Евгений Громов 33
Вот и поглядим на Мостового как тренера
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Мартинелли
Мостового так еще никто не унижал
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Sergant_St
Как все серьёзно у пожилого дяди. Шутки в сторону, это хоккей, тут вам не там......
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