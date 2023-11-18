Канарейкин о приглашении экс-футболистов на Матч звезд КХЛ: «Почему нет? Мостовой играл в хоккей за ветеранскую команду «Спартака» и был довольно хорош»

Теги Федор Канарейкин премьер-лига Россия Александр Мостовой КХЛ Матч звезд КХЛ Хоккей

Федор Канарейкин положительно оценил приглашение экс-футболистов на Матч звезд КХЛ.

Фонбет Матч звезд КХЛ 2023 пройдет 9-10 декабря в Санкт‑Петербурге на новой «СКА-Арене». Ранее стало известно, что Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Андрей Аршавин и Роман Широков станут помощниками главных тренеров в предстоящем событии.

«На мой взгляд, Матч звезд КХЛ все равно стоит рассматривать как игру с элементами шоу, где присутствуют лучшие на данный момент хоккеисты лиги, а выбор болельщиков является определяющим.

Добавление бывших футболистов в качестве помощников тренеров – абсолютно неплохо. Все они любят хоккей, я даже знаком с некоторыми из них. Мостовой, к примеру, играл в составе ветеранской команды «Спартака» на одном из турниров и был довольно хорош. Остальные тоже любят этот вид спорта. Почему нет?» – сказал бывший тренер хоккейного «Спартака».

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3 комментария

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ФБК бот
Все цари в России хорошо играют в хоккей
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Faust Doc
Саня в футбол играл, так что все сходиться, шах вам и мат насмешники!))
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