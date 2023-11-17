Сычев о Матче звезд КХЛ: «Обожаю хоккей, сбывается моя детская мечта. Обсуждается, что футболисты примут участие в конкурсах мастерства»

Теги Андрей Аршавин Роман Широков Дмитрий Сычев Александр Мостовой КХЛ Матч звезд КХЛ Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Сычев высказался о своем участии в Матче звезд КХЛ.

Фонбет Матч звезд КХЛ 2023 пройдет 9-10 декабря в Санкт‑Петербурге на новой «СКА Арене».

В программе «На связи» в эфире КХЛ ТВ ранее сообщили, что Сычев, Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Роман Широков станут помощниками главных тренеров в предстоящем событии.

«Я безумно рад и горд, что меня пригласили поучаствовать в Матче звезд КХЛ. Я обожаю хоккей, сбывается моя детская мечта.

Мы будем помощниками тренеров дивизионов, но также обсуждается, что футболисты примут участие в конкурсах мастерства. Мы все – ребята, кто умеет кататься, и мы много играем в хоккей на любительском уровне. Мы готовы к любым креативным идеям!

На Матч звезд КХЛ приедем не только мы четверо, соберется большая футбольная диаспора из Москвы и Петербурга. Нас поддержит большая футбольная тусовка, потому что этим мероприятием воодушевлены все, и мы обожаем играть в хоккей», – сказал бронзовый призер чемпионата Европы по футболу

Напомним, Алексей Жамнов возглавит команду дивизиона Боброва, Алексей Кудашов – команду дивизиона Тарасова. Андрей Разин будет главным тренером команды дивизиона Харламова, а Михаил Кравец примет команду дивизиона Чернышева. 

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