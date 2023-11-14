Форвард «Трактора» Шабанов набрал очки в 10 матчах подряд. Это рекорд клуба в КХЛ

Нападающий «Трактора» Максим Шабанов установил клубный рекорд.

23-летний хоккеист открыл счет в матче против « » (1:1, первый период) и продлил результативную серию до десяти игр.

побил рекорд челябинского клуба по продолжительности серии в КХЛ. Ранее Петри и набирали очки в девяти матчах подряд.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Максим набрал 22 (13+9) очка.