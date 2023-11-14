Форвард «Трактора» Шабанов набрал очки в 10 матчах подряд. Это рекорд клуба в КХЛ
Нападающий «Трактора» Максим Шабанов установил клубный рекорд.
23-летний хоккеист открыл счет в матче против «Салавата Юлаева» (1:1, первый период) и продлил результативную серию до десяти игр.
Шабанов побил рекорд челябинского клуба по продолжительности серии в КХЛ. Ранее Петри Контиола и Лукаш Седлак набирали очки в девяти матчах подряд.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Максим набрал 22 (13+9) очка.
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