Форвард «Трактора» Шабанов набрал очки в 10 матчах подряд. Это рекорд клуба в КХЛ

Теги Салават Юлаев Трактор Петри Контиола КХЛ рекорды Лукаш Седлак Максим Шабанов Хоккей

Нападающий «Трактора» Максим Шабанов установил клубный рекорд.

23-летний хоккеист открыл счет в матче против «Салавата Юлаева» (1:1, первый период) и продлил результативную серию до десяти игр.

Шабанов побил рекорд челябинского клуба по продолжительности серии в КХЛ. Ранее Петри Контиола и Лукаш Седлак набирали очки в девяти матчах подряд.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Максим набрал 22 (13+9) очка. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий