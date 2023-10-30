Самонов, Никишин и Шабанов – лучшие игроки недели в КХЛ. Защитник СКА набрал 8 очков в 3 матчах
КХЛ назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Лучшим вратарем признан Александр Самонов («Салават Юлаев»), одержавший одну победу в трех матчах недели. По воротам Самонова было нанесено 86 бросков (28,7 в среднем за игру), из которых он отразил 96,51%. Коэффициент надежности составил 1,02.
Лучшим защитником назван Александр Никишин (СКА), набравший 8 (2+6) очков в трех матчах недели. Хоккеист не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 1». На его счету также пять силовых приемов, три заблокированных броска.
Лучшим нападающим стал Максим Шабанов («Трактор»), набравший 6 (3+3) очков в четырех матча недели. Форвард не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 2». Шайба в матче с «Металлургом» (4:2) стала победной для его команды. На его счету также пять силовых приемов, один блокированный бросок и три отбора шайбы.
6 комментариев