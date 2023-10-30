Самонов, Никишин и Шабанов – лучшие игроки недели в КХЛ. Защитник СКА набрал 8 очков в 3 матчах

Теги Салават Юлаев СКА Трактор рейтинги КХЛ Александр Самонов Александр Никишин Максим Шабанов Хоккей

КХЛ назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Александр Самонов («Салават Юлаев»), одержавший одну победу в трех матчах недели. По воротам Самонова было нанесено 86 бросков (28,7 в среднем за игру), из которых он отразил 96,51%. Коэффициент надежности составил 1,02.

Лучшим защитником назван Александр Никишин (СКА), набравший 8 (2+6) очков в трех матчах недели. Хоккеист не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 1». На его счету также пять силовых приемов, три заблокированных броска.

Лучшим нападающим стал Максим Шабанов («Трактор»), набравший 6 (3+3) очков в четырех матча недели. Форвард не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 2». Шайба в матче с «Металлургом» (4:2) стала победной для его команды. На его счету также пять силовых приемов, один блокированный бросок и три отбора шайбы.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Komdiv 1000
Парни молодец, Шабанов - красавчик!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Ильясов
Самонов молодец 👍
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mishamat74
Шабанов действительно смотрелся на этой неделе шикарно, могло быть не 3 3, а 8 8
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pitbulbest
С кем с кем а с Никишиным СКА ни разу не прогадали. Саша красавец!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Скорпион83
Шабанитоооо🔥🔥🔥⬛⬜💪💪💪
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shaiba Bash
Самонов красавчик!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий