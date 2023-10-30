Самонов, Никишин и Шабанов – лучшие игроки недели в КХЛ. Защитник СКА набрал 8 очков в 3 матчах

КХЛ назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан (« »), одержавший одну победу в трех матчах недели. По воротам Самонова было нанесено 86 бросков (28,7 в среднем за игру), из которых он отразил 96,51%. Коэффициент надежности составил 1,02.

Лучшим защитником назван ( ), набравший 8 (2+6) очков в трех матчах недели. Хоккеист не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 1». На его счету также пять силовых приемов, три заблокированных броска.

Лучшим нападающим стал (« »), набравший 6 (3+3) очков в четырех матча недели. Форвард не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 2». Шайба в матче с «Металлургом» (4:2) стала победной для его команды. На его счету также пять силовых приемов, один блокированный бросок и три отбора шайбы.